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A Milliler, Dünya Kupası'na Miami'de hazırlanıyor

A Milli Futbol Takımı, FIFA Dünya Kupası kapsamındaki hazırlıkları için geldiği ABD'nin Miami şehrindeki ilk antrenmanını yaptı

A Milliler, Dünya Kupası'na Miami'de hazırlanıyor
İHA
İHAİhlas Haber Ajansı
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Haberin Özeti

  • A Milli Futbol Takımı, FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında ABD'nin Miami şehrinde Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetimindeki ilk antrenmanını gerçekleştirdi.
  • Florida Blue Training Center'da yapılan antrenmanın basına açık bölümünde ısınma, pas ve şut çalışıldı; Kenan Yıldız fitness salonunda bireysel çalıştı.
  • Antrenmanı TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve diğer yetkililer takip etti; A Milliler 7 Haziran'da Venezuela ile son hazırlık maçına çıkacak.

A Milli Futbol Takımı, FIFA Dünya Kupası kapsamındaki hazırlıkları için geldiği ABD'nin Miami şehrindeki ilk antrenmanını yaptı. Florida Blue Training Center'da Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirilen antrenman düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlarken, pas ve şut çalışmalarıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmalar yapıldı. Ay-yıldızlılarda Kenan Yıldız fitness salonunda çalıştı. Antrenmanın ilk bölümünde takımla olan Kerem Aktürkoğlu ile Ferdi Kadıoğlu ise takımdan ayrı bir çalışma yaptı.

Antrenmanı Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ve Genel Sekreter Abdullah Ayaz takip etti. A Milliler bugün yapacağı antrenmanla Dünya Kupası hazırlıklarına devam edecek. Milliler son hazırlık maçını 7 Haziran Pazar günü TSİ 01.00’de Venezuela ile ABD’nin Florida eyaletinde bulunan Inter Miami FC Stadyumu’nda oynayacak. 

İHA

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