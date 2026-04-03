  6. Uluslararası Temel Bilimler ve Teknoloji Konferansı KTÜN ev sahipliğinde başladı

6. Uluslararası Temel Bilimler ve Teknoloji Konferansı KTÜN ev sahipliğinde başladı

Uluslararası Temel Bilimler ve Teknoloji Konferansı (ISRES 2026), Konya Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen açılış programı ile başladı. Açılış programına KTÜN Rektörü Prof. Dr. Osman Nuri Çelik, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurettin Çetinkaya, Genel Sekreter Kamil Gök, akademik personel ile farklı ülkelerden çok sayıda bilim insanı katıldı.

6. Uluslararası Temel Bilimler ve Teknoloji Konferansı KTÜN ev sahipliğinde başladı
Uluslararası Temel Bilimler ve Teknoloji Konferansı (ISRES 2026), Konya Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen açılış programı ile başladı. Konferansın davetli konuşmacıları arasında Necmettin Erbakan Üniversitesi’nden Prof. Dr. Erhan Zor, Selçuk Üniversitesi’nden Prof. Dr. Yasemin Öztekin ile Purdue University’nden Prof. Dr. Cankui Zhang yer aldı. Davetli konuşmacılar, konferans kapsamında gerçekleştirdikleri sunumlarla kendi alanlarındaki güncel bilimsel çalışmaları ve araştırma çıktıları hakkında katılımcılara bilgiler sundu.

6. Uluslararası Temel Bilimler ve Teknoloji Konferansı KTÜN ev sahipliğinde başladı

Açılış programı, KTÜN Rektörü Prof. Dr. Osman Nuri Çelik’in konuşmasıyla başladı. Rektör Çelik konuşmasında, temel bilimler ve teknolojinin sürdürülebilir kalkınma, yenilikçilik ve toplumsal fayda açısından taşıdığı stratejik öneme vurgu yaparak, üniversiteler arası ve uluslararası bilimsel iş birliklerinin artırılmasının gerekliliğine dikkat çekti. Bu tür bilimsel organizasyonların bilgi üretimi ve paylaşımı açısından önemli bir platform sunduğunu ifade etti.

Üç gün süren konferans boyunca, temel bilimler ve teknoloji alanlarında yürütülen güncel araştırmalar, bildiriler ve akademik oturumlar aracılığıyla ele alındı. Dünyanın farklı ülkelerinden akademisyenleri bir araya getiren ISRES 2026’nın, bilimsel bilgi paylaşımını güçlendirmesi, disiplinler arası etkileşimi artırması ve yeni akademik iş birliklerine zemin hazırlaması hedefleniyor.

Konferansın organizasyon süreci, Prof. Dr. Seyit Ahmet Kıray ile Prof. Dr. Bayram Akdemir’in akademik katkıları ve koordinasyonunda yürütüldü.

 

Haber Merkezi

