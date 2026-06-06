  • Haberler
  • Güncel
  • 5 TL'lik eksik ödeme yüzünden minibüs karıştı! İşte o anlar

5 TL'lik eksik ödeme yüzünden minibüs karıştı! İşte o anlar

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde minibüs ücretini 5 TL eksik ödediği iddia edilen yolcu ile yolcuya hakaret ettiği iddia edilen minibüs sürücüsü birbirine girdi.

Youtube Kanalı
Youtube Kanalı
Abone Ol
5 TL'lik eksik ödeme yüzünden minibüs karıştı! İşte o anlar
İHA
İHAİhlas Haber Ajansı
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Edinilen bilgiye göre, Teleferik hattında çalışan bir minibüste bir yolcunun ücreti 5 TL eksik ödemesi üzerine başlayan tartışma, tarafların karşılıklı sözlü sataşmalarıyla büyüdü. Şoförün "Ücret tam ödenmeden yolculuk olmaz" uyarısına yolcunun tepki göstermesiyle ortam gerildi. Kısa süre içinde kavgaya dönüşen olayda taraflar birbirine saldırmadan diğer yolcuların araya girmesiyle ayrıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafların ifadelerini aldı.

İHA

Bakmadan Geçme

Konya'da bulutlara uzanan yolculuk: Gökyüzünde 112 kilometre
Konya'da bulutlara uzanan yolculuk: Gökyüzünde 112 kilometre
Konya'da kuruyan göl yeniden hayat buldu
Konya'da kuruyan göl yeniden hayat buldu
Konya'yı sel aldı! Esnaf o anları anlattı
Konya'yı sel aldı! Esnaf o anları anlattı
Konya'da sağanak alarmı! AFAD yardıma koştu
Konya'da sağanak alarmı! AFAD yardıma koştu
Konya'da binlerce mum ışığı geceyi büyüledi!
Konya'da binlerce mum ışığı geceyi büyüledi!
Konya'da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 6 Haziran Cumartesi günü
Konya’da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 6 Haziran Cumartesi günü