Konya'da feci kaza! Otomobil takla attı

onya'nın Karapınar ilçesinde otomobilin kontrolden çıkarak takla attı.

Konya'da feci kaza! Otomobil takla attı
İHA
İHAİhlas Haber Ajansı
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Kaza, Karapınar-Konya Kara yolu üzeri Akçayazı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.Ö. (76) yönetimindeki 35 HLN 65 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü H.Ö. ile araçta bulunan gelini M.Ö. (48) ile torunları E.Ö. (23) ve F.Ö. (18) yaralandı. Yaralılar, ekiplerin müdahalesinin ardından ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Konya'da '06.06.2026' yoğunluğu
Bu Habere de Bak
Konya’da ‘06.06.2026’ yoğunluğu
İHA

Bakmadan Geçme

Konya'da bulutlara uzanan yolculuk: Gökyüzünde 112 kilometre
Konya'da bulutlara uzanan yolculuk: Gökyüzünde 112 kilometre
Konya'da kuruyan göl yeniden hayat buldu
Konya'da kuruyan göl yeniden hayat buldu
Konya'yı sel aldı! Esnaf o anları anlattı
Konya'yı sel aldı! Esnaf o anları anlattı
Konya'da sağanak alarmı! AFAD yardıma koştu
Konya'da sağanak alarmı! AFAD yardıma koştu
Konya'da binlerce mum ışığı geceyi büyüledi!
Konya'da binlerce mum ışığı geceyi büyüledi!
Konya'da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 6 Haziran Cumartesi günü
Konya’da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 6 Haziran Cumartesi günü