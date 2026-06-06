Konya'da feci kaza! Otomobil takla attı

Kaza, Karapınar-Konya Kara yolu üzeri Akçayazı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.Ö. (76) yönetimindeki 35 HLN 65 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü H.Ö. ile araçta bulunan gelini M.Ö. (48) ile torunları E.Ö. (23) ve F.Ö. (18) yaralandı. Yaralılar, ekiplerin müdahalesinin ardından ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.