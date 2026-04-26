2. Lig'de play-off programı açıklandı

2. Lig'de play-off birinci tur maçlarının programı belli oldu
Nesine 2. Lig'de play-off birinci tur maçlarının programı belli oldu. Play-off ilk turunda birinci müsabakalar 30 Nisan'da, rövanşları ise 4 Mayıs'ta oynanacak. Tur atlayan takımlar, finale yükselecek. Gruplarda final müsabakaları, tek maç eleme usulüne göre tarafsız sahada yapılacak. 2. Lig'de play-off aşaması sonunda iki grupta birer takım daha Trendyol 1. Lig'e yükselecek. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Nesine 2. Lig'de play-off birinci tur maç programı şöyle…
Kırmızı Grup Birinci maçlar:
30 Nisan Perşembe:
16.00 K.Maraş İstiklalspor-Mardin 1969 Spor
20.00 Aliağa Futbol-Muşspor
İkinci müsabakalar:
4 Mayıs Pazartesi:
15.00 Mardin 1969 Spor-K.Maraş İstiklalspor
15.00 Muşspor-Aliağa Futbol (Muş Şehir)
Beyaz Grup Birinci maçlar:
30 Nisan Perşembe:
16.00 Adana 01 FK-Elazığspor
20.00 Şanlıurfaspor-Muğlaspor
İkinci müsabakalar:
4 Mayıs Pazartesi:
16.00 Muğlaspor-Şanlıurfaspor
20.00 Elazığspor-Adana 01 FK