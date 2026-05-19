1922 Akşehirspor'un rakibi belli oldu
Kırmızı-beyazlıların 3. Lig'e çıkma yolunda play-off finalindeki rakibi belli oldu
Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) play-off heyecanı devam ediyor. Temsilcimiz 1922 Akşehirspor, Bölgesel Amatör Lig play-off finalinde Gümüşhane ekibi Şiran Yıldızspor ile eşleşti. Zorlu mücadele 22 Mayıs Cuma günü saat 19.00'da İzmir'de oynanacak. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanacak müsabaka ise akşam saat 19.00'da başlayacak. 1922 Akşehirspor bu maçı kazandığı takdirde 3. Lige yükselecek.