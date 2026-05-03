1922 Akşehirspor grubunu lider bitirdi! Hedef: 3. Lig

Bölgesel Amatör (BAL) Ligi’nde normal sezon bugün oynanan maçlarla tamamlandı. 7. Grup’ta yer alan Konya temsilcilerinden 1922 Akşehirspor, son maçta lider Milas Futbol Spor Kulübü’nü 3-1 yendi ve grubunu lider tamamladı. Haftaya 49 puanla ikinci sırada giren 1922 Akşehirspor, 52 puanla liderlik koltuğunda oturan Milas Futbol Spor Kulübü’nün konuğu oldu. Kırmızı-beyazlı temsilcimiz, zorlu maçı son dakika golleriyle 3-1 kazanarak grubunu lider tamamladı. 1922 Akşehirspor, 3. Lig’e çıkmak adına play-off maçları oynayacak.

Akşehirspor mağlubiyetiyle sezonu ikinci sırada tamamlayan Milas Futbol, 4. basamakta yer alan 1923 Afyonkarahisarspor’u konuk edecek. 3. basamaktaki Manavgat Belediyespor ise 4. sıradaki Yeşil Çivril Belediyespor’u ağırlayacak. Maçların kazananları kendi aralarında yarı final, o maçın kazananı ise 1922 Akşehirspor ile grup içi play-off final maçına çıkacak. 1922 Akşehirspor ilk final maçını kazanması halinde yükselme maçlarına geçecek. BAL’da yer alan 10 grup şampiyonları yapılacak kura çekimlerinin ardından tek maç eleme usulüne göre eşleştirilecek. O maçların kazananı ise yeni sezonda TFF 3. Lig’de yer alacak.