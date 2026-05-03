Konya Yarı Maraton'da SOBE farkındalığı

SOBE Vakfı’nın sosyal sorumluluk partnerliğinde gerçekleştirilen maraton, bu yıl da yoğun katılımla dikkat çekti. Saat 09.00’da Mevlana Kültür Merkezi önünden start alan organizasyon; bu yıl 21K yarı maraton, 10K ve 5K parkurlarından oluştu. Her yaştan katılımcının yer aldığı etkinlik, renkli görüntülere sahne olurken, SOBE gönüllüleri pankartları, tematik tişörtleri ve oluşturdukları bilinçlendirme alanlarıyla otizme farkındalık oluşturdu.

“İyiliğe Koşuyoruz” temasıyla düzenlenen maraton, yalnızca bir spor organizasyonu olmanın ötesine geçerek toplumsal fayda odaklı güçlü bir farkındalık hareketine dönüştü. Maraton boyunca sahada aktif rol alan gönüllüler, otizm konusunda toplumsal bilincin artırılmasına katkı sundu.

Organizasyonda SOBE Vakfı’nın özel sporcuları Alper Akgül, Ahmet Üçer, Eren Bülbül, Mustafa Emir Eker, Mustafa Emir Kahraman ve İkra Çakmak da 5K parkurunda yer aldı. Bu anlamlı katılım, otizmli bireylerin sosyal hayata entegrasyonu ve görünürlüğünün artırılması açısından önemli bir örnek teşkil etti.

Hedef Sürdürülebilir Kaynak Oluşturmak

SOBE Vakfı Başkanı Mustafa Ak, vakfın temel hedeflerinden birinin otizmli çocukların eğitimine yönelik sürdürülebilir kaynak oluşturmak olduğunu belirtti. Güncel verilere göre her 31 çocuktan 1’inin otizm riskiyle dünyaya geldiğine dikkat çeken Ak, bilimsel eğitim modeliyle öne çıkan SOBE Vakfı’nın Türkiye’de örnek gösterilen kurumlar arasında yer aldığını söyledi.

Konya’daki merkezde 360 öğrenciye eğitim verildiğini aktaran Ak, yaklaşık 750 çocuğun destek sırası beklediğini söyledi. 0–6 yaş grubuna yönelik açılan Meram şubesinin ardından, İstanbul Zeytinburnu’nda açılması planlanan yeni şube için de ön kayıt sürecinin başlatıldığını dile getirdi.

Yurt İçi Ve Yurt Dışına Yönelik Danışmanlık Hizmeti

Bugüne kadar verilen eğitimler sonucunda çocuk psikiyatrisleri tarafından 43 öğrencinin otizm tanısının kaldırılarak mezun olduğunu, 11 öğrencinin ise iş hayatına katıldığını vurgulayan Ak, vakfın büyük ölçüde burslu eğitim imkânı sunduğunu ve yurt içi ile yurt dışına yönelik danışmanlık hizmetlerini sürdürdüğünü vurguladı.

Mustafa Ak, Uluslararası Konya Yarı Maratonu aracılığıyla yürütülen çalışmaların daha geniş kitlelere ulaşmasını hedeflediklerini belirterek, bu sayede hem otizmli bireylerin eğitimine katkı sağlanacağını hem de toplumda farkındalık düzeyinin artırılacağını sözlerine ekledi.