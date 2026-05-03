Konyaspor'un sağ beki: Kupa maçına odaklandık

Konyaspor'un sağ bek futbolcusu Yhoan Andzouana, Rize mağlubiyeti sonrası konuştu

Haber Merkezi
Tümosan Konyaspor’un sağ bek futbolcusu Yhoan Andzouana, Rize mağlubiyeti sonrası konuştu. Yeşil-beyazlı futbolcu, üzücü bir sonuç aldıklarını ancak tek düşüncelerinin kupa maçı olduğunu söyledi.

Yhoan, “İlk 11’imizde ve takımımızda değişikliklerle oyuna başladık. Rizespor karşısında serimizi devam ettirmekten ziyade yakalamış olduğumuz iyi bir momentumu da devam ettirmek istiyorduk. Deplasmanda iyi bir takım karşı mücadele ettik. Aslında iyi bir mücadele olduğunu her iki takım içinde söyleyebiliriz. Hayal kırıklığımız serimize devam ettiremememize kaynaklı olarak ama odaklanıp bizi bekleyen yarı finaldeki maçımıza odaklanmak istiyoruz’’ dedi. 

