  • 17 yaşındaki gencin öldüğü kavganın görüntüleri ortaya çıktı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 17 yaşındaki Deniz Bilmez'in, B.Ö (18) tarafından bıçaklanarak hayatını kaybettiği olaya ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

İHA
Haberin Özeti

  • Kocaeli’nin Körfez ilçesinde 29 Mart'ta çıkan kavgada 17 yaşındaki Deniz Bilmez, B.Ö. (18) tarafından bıçaklanarak yaşamını yitirdi.
  • Cinayetin ardından kaçan şüpheli B.Ö., İstanbul'da polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
  • Market içinde başlayan tartışmanın dışarıya taşarak kavgaya dönüştüğü anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, 29 Mart tarihinde Çamlıtepe Mahallesi'nde bulunan markette B.Ö. (18) ile Deniz Bilmez (17) arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışmayla başladı. 

Kısa sürede büyüyen tartışma, market dışına taşarak kavgaya dönüştü. Kavga sırasında B.Ö., Deniz Bilmez'i bıçakla göğsünden ağır şekilde yaraladı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan çocuk, ağır yaralı olarak Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Bilmez, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. 

Olayın ardından kaçan şüpheli B.Ö., polis ekipleri tarafından İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındı. B.Ö., işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


17 yaşındaki Bilmez'in cenazesi Yukarı Hereke'de kılınan cenaze namazının ardından Yukarı Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Olaya dair güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. Kayıtlarda, markette başlayan tartışmanın kısa sürede büyüyerek dışarıya taşındığı ve kavganın sokakta da devam ettiği görüldü.

Moritanya'da Uluslararası Turizm Forumu'na Konya damga vurdu
