Türk kadınlarının havacılıktaki başarısı uluslararası ödüllerle taçlandı

Türkiye'de kadınların havacılık ve uzay alanındaki temsilleri giderek artarken özellikle kız öğrencilerin bu konudaki çalışmaları uluslararası ödüllerle de karşılık buluyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Kanada merkezli Women Of Aviation Worldwide Week (WOAW) kapsamında havacılık alanında düzenlenen etkinlikte Türkiye 8 ödüle layık görüldü.

Bu kapsamda Ege Üniversitesi Havacılık Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Özde Yılmaz Şenol, uçuşlu olmayan faaliyetler kategorisinde "Dünyanın En Beğenilen Organizatörü" ödülünü kazanırken Can Erel "Dünyanın En Yaratıcı Influenceri" seçildi. Trakya Üniversitesi Edirne Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulundan Mukadder İğdi Şen video çalışmasıyla Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Aslıhan Güven ise sanat eseriyle "Haftanın En Yaratıcısı" ödülüne layık görüldü.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Havacılık Kulübü, en büyük sanat eseri çalışmasıyla "Pembe Kağıt Uçak Ödülü" alırken TUSAŞ Motor Sanayi AŞ (TEI) en fazla katılımcı sağlayan kurum olarak ödüllendirildi. Aynı organizasyon kapsamında İzmir, "Dünyanın Kadınlara En Duyarlı Havacılık Toplumu" seçilirken TUSAŞ Motor Sanayi AŞ (TEI) ise "Dünyanın Kadınlara En Duyarlı Havacılık Şirketi" unvanını kazandı.

"Dünyanın En Beğenilen Organizatörü" ödülüne layık görülen Özde Yılmaz Şenol, AA'ya yaptığı değerlendirmede, Türkiye'nin organizasyon kapsamında toplam 8 ödül kazanmasının, havacılık alanında yürütülen çalışmaların uluslararası düzeyde karşılık bulduğunu gösterdiğini söyledi.

“Havacılığı genç yaşlarda erişilebilir hale getirmeyi hedefledik”

Son üç yıldır Ege Üniversitesi Havacılık Meslek Yüksekokulu bünyesinde sürdürülen çalışmaların farklı kategorilerde ödüller aldığını belirten Şenol, sürecin istikrarlı bir gelişim gösterdiğini bildirdi. Şenol, süreci şöyle anlattı:

"2024 yılında aynı ödül kapsamında 'Haftanın En Yaratıcı Sanat Eseri', 2025 yılında ise 'Haftanın En Yaratıcı Videosu' ödüllerine layık görülmüştük. Bu anlamda 2026 yılında bu en prestijli kategorilerden biriyle ödüllendirilmek, ortaya koyduğumuz emeğin sürdürülebilirliğinin ve etkisinin bir göstergesi oldu. Faaliyetlerin temel hedefi, havacılığı özellikle genç yaşlarda erişilebilir hale getirmek, genç kızları bu alanda kendilerini görebilecekleri bir farkındalık alanı oluşturmaktı."

Alandaki teknik altyapıyı toplumsal etkiyle buluşturmayı hedeflediklerini ifade eden Şenol, üniversitedeki uygulamalı eğitim imkanlarına şu sözlerle dikkati çekti:

"Üniversitemiz bünyesindeki Vecihi Hürkuş Hangarı'nda gerçek uçak ve helikopterler üzerinden yürütülen uygulamalı eğitimler, öğrencilerimize ve katılımcılara doğrudan deneyim imkanı sunuyor. Boeing katkılarıyla kurulan Kompozit Laboratuvarı'nda ileri üretim teknikleri üzerine çalışmalar yapılırken Aviyonik Laboratuvarı'nda STM, Türk Hava Kuvvetleri, Kara Havacılık ve sektör paydaşlarının destekleriyle sağlanan ekipmanlarla elektrik-elektronik uygulamaları gerçekleştiriliyor."

“Kadın dostu politikalar havacılık sektöründe dönüştürücü etki yaratabilir”

Özde Yılmaz Şenol, "Türkiye'nin 'WOAW' kapsamında toplam 8 ödül kazanması, sayısal bir başarının ötesinde ülkemizde havacılık alanında yürütülen farkındalık, eğitim ve kapsayıcılık çalışmalarının uluslararası düzeyde karşılık bulduğunu gösteren güçlü bir göstergedir." ifadelerini kullandı.

2026'nın Türkiye'de "Ulusal Havacılık Endüstrisi Yüzü Yılı" olarak anıldığı bir dönemde bu başarıların elde edilmesinin ayrıca anlamlı olduğunu vurgulayan Şenol, bu gelişmelerin insan kaynağı ve toplumsal farkındalık alanlarında güçlenen bir yapıyı işaret ettiğini anlattı. Aynı ödül kapsamında İzmir'in "Dünyanın Kadınlara En Duyarlı Havacılık Toplumu" seçilmesinin de köklü bir geçmişe dayandığını vurgulayan Şenol, kentin havacılık tarihindeki yerine dikkati çekti.

Şenol, kadın dostu politikaların havacılık sektöründe dönüştürücü bir etki yaratabileceğini, mentörlük ve uzun dönem staj programlarının genç kadınların sektöre katılımında önemli rol oynadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bir şirketin kadın dostu politikalar geliştirmesi, sektör genelinde dönüştürücü bir etki yaratabilecek stratejik bir adımdır. TUSAŞ Motor Sanayi AŞ bu ödül kapsamında 'Dünyanın Kadınlara En Duyarlı Havacılık Şirketi' seçildi. Havacılık ve savunma gibi geleneksel olarak erkek egemen alanlarda bu tür uygulamalar, yeni standartlar belirleyen güçlü örnekler oluşturur. Bu noktada TEI'nin bu yıl gerçekleştirdiği çalışmalar son derece ilham verici."

Türkiye'nin kadın temsili açısından bölgesel bir merkez haline gelebilecek potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Şenol, gelecek döneme ilişkin beklentilerini de şöyle ifade etti:

"Önümüzdeki 10 yıl içinde, yalnızca sayısal bir artış değil aynı zamanda niteliksel bir dönüşüm bekliyorum. Kadınların mühendislikten operasyonel rollere, liderlik pozisyonlarından karar verici mekanizmalara kadar çok daha görünür ve etkili olduğu bir yapı oluşacaktır."