1. Lig'in son bileti Muğlaspor'un

2. Lig play-off etabı Beyaz Grup finalinde, normal süresi 0-0 biten maçta penaltı atışlarında Elazığspor'u 8-7 yenen Muğlaspor, Batmanspor’un ardından Trendyol 1. Lig’e yükselen ikinci takım oldu. Normal süresi ve uzatma dakikaları büyük bir çekişmeye sahne olan final müsabakasında, her iki takım da sahadan galibiyetle ayrılmak için varını yoğunu ortaya koydu. Eşitliğin bozulmadığı maçta şampiyonu penaltılar belirledi. Penaltı atışlarında Muğlaspor, rakibine 8-7’lik üstünlük sağlayarak kupaya uzanan taraf oldu. Bu sonuçla birlikte Muğlaspor, tarihinde ilk kez Trendyol 1. Lig'e yükseldi.

Maçın bitiş düdüğüyle birlikte Muğla sokaklarında büyük bir coşku patlaması yaşandı. Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından şehir merkezine kurulan dev ekranda maçı takip eden binlerce vatandaş, son penaltı golüyle birlikte adeta kendinden geçti. Meydanlara akın eden taraftarlar; meşaleler, bayraklar ve marşlar eşliğinde şampiyonluğu kutladı. Şehrin ana caddelerinde uzun araç konvoyları oluşurken, korna sesleri tüm gece boyunca Muğla semalarında yankılandı. Kutlamalara eşlik eden vatandaşlar, dev ekran organizasyonu sayesinde bu tarihi ana hep birlikte tanıklık etmenin mutluluğunu yaşadı.