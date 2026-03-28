Yunak'lı STK'lardan Ankara'da 'hayırlı olsun' çıkarması

Ziyaret heyetinde; Konya’da faaliyet Gösteren Yunak Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hasan Yıldırımer ve yönetim kurulu üyeleri , Eskişehir Yunak ve Çevre Köyleri Derneği Başkanı Ali İhsan Ergün ve yönetim kurulu üyeleri , Eskişehir Kurtuşaklılar Başkanı Özcan Beler ve yönetim kurulu üyeleri ile Bursa Konyalılar İş İnsanları Derneği Başkanı Hakkı Arıcı ve yönetim kurulu üyeleri yer aldı.

Farklı illerden gelen Yunak’lı başkanların oluşturduğu bu güçlü Sivil Toplum Kuruluşu ve yönetimi , Ankara’da görev yapan üst düzey isimlerle bir araya gelerek istişarelerde bulundu.

Heyetin ilk durağı, Dışişleri Bakanlığı oldu. Yeni atanan Dışişleri Bakan Yardımcısı Hacı Ali Özel’i makamında ziyaret eden başkanlar, kendisine yeni görevinde başarılar diledi.

Ardından Sayıştay Üyesi Ramazan Yalçın ile bir araya gelen heyet, devlet kurumlarındaki hemşerilerinin başarılarından duydukları gururu ifade etti.

Günün son ziyaret noktası ise Ankara Adliyesi oldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcısı İlyas Özbek’i ziyaret eden dernek başkanları, yargı camiasının önemli bir noktasında görev alan Özbek’e başarı dileklerini ileterek günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

"Gönül Köprülerini Güçlendiriyoruz"

Ziyaretlerin ardından ortak bir açıklama yapan Yunak’lı Dernek başkanları, bu tür temasların hem dernek faaliyetlerinin tanıtımı hem de devlet ile sivil toplum arasındaki bağların güçlenmesi açısından kritik önem taşıdığını vurguladı. Başkanlar, "Ankara’daki değerli bürokratlarımızın her zaman yanındayız. Yunaklıların birlik ruhunu her platformda temsil etmeye devam edeceğiz," mesajını verdiler.

Ziyaretler, karşılıklı iyi niyet temennileri ve yöresel hediyelerin takdim edilmesinin ardından sona erdi.