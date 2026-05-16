YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan Konya'ya gelecek

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, 17 Mayıs 2026 Pazar günü Konya’da çeşitli programlara katılacak.Erbakan’ın Konya programı, saat 12.40’ta Aşağı Pınarbaşı Köyü’nde yapılacak karşılama ile başlayacak. Karşılamanın ardından Erbakan, saat 12.45’te Aşağı Pınarbaşı Köyü Merkez Camii’nde vatandaşlarla birlikte öğle namazını kılacak. Genel Başkan Erbakan, Aşağı Pınarbaşı Köyü’nde saat 13.00 ile 13.45 arasında düzenlenecek Şükür Duası programına da katılacak. Etkinlikte köy halkı ve çevre mahallelerden vatandaşlarla buluşacak. Genel Başkan Fatih Erbakan’ın Konya’daki ikinci durağı Akören ilçesi olacak. Yeniden Refah Partisi Akören İlçe Kongresi dolayısıyla saat 15.00 ile 16.30 arasında düzenlenecek yemek programına da katılacak olan Erbakan, burada vatandaşlarla bir araya gelerek ilçe halkına hitap edecek.

Dutlukırı’nda Çevre Ve Çocuk Şenliğine Katılacak

Konya programının son bölümünde Dutlukırı mevkiinde Ağaç Dikme ve Uçurtma Şenliği gerçekleştirilecek. Saat 16.00 ile 18.30 arasında düzenlenecek etkinlikte katılımcılar, geleceğe nefes olmak amacıyla fidan dikecek; aynı program kapsamında gökyüzü rengârenk uçurtmalarla renklenecek. Ailelerin çocuklarıyla birlikte katılacağı şenlikte minikler için yüz boyama stantları kurulacak, pamuk şeker ikramı yapılacak ve gün boyunca çeşitli sürpriz etkinlikler düzenlenecek. Doğaya katkı sunmayı, çevre bilincini güçlendirmeyi ve çocuklara unutulmaz bir gün yaşatmayı amaçlayan programda, vatandaşların huzurlu ve coşkulu bir atmosferde bir araya gelmesi hedefleniyor.

Tüm vatandaşlar davetli

Program için yapılan çağrıda, tüm vatandaşlar aileleriyle birlikte etkinliklere davet edildi. Davet metninde, “Geleceğe nefes olmak ve gökyüzünü uçurtmalarla renklendirmek için bir araya geliyoruz. Hep birlikte huzur ve coşku dolu bir gün geçireceğimiz bu anlamlı etkinlikte, Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan’ın değerli katılımlarıyla buluşuyoruz”denildi.