YRP'den Konya'dan anlamlı ziyaret

Yeniden Refah Partisi (YRP) Konya İl Başkanı Avukat Hasan Yel, MKYK Üyesi Taner Aydın, İl Başkan Yardımcıları Ümit Mete ve Sadık Dündar ile birlikte Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Konya Şubesi’ni ziyaret etti. Konya İl Başkan Süleyman Ege’nin de hazır bulunduğu ziyarette, vatan uğruna fedakârlık gösteren gazilerin ve aziz şehitlerin emanetleri olan ailelerinin her zaman, her konuda öncelikli ve kıymetli olduğu vurgulandı.

Sorunlar ve Talepler Ele Alındı

Görüşmede, şehit yakınları ve gazilerin karşılaştıkları sorunlar, talepler ve beklentiler ele alınarak samimi bir istişare gerçekleştirildi.

YRP Konya İl Başkanı Hasan Yel, ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Şehitlerimizin geride bıraktığı emanetler olan kıymetli aileleri ve vatan uğruna canını hiçe sayan kahraman gazilerimiz, bu milletin en onurlu ve en yüce değerlerindendir. Onların gösterdiği fedakârlık, sadece bir cesaret örneği değil; aynı zamanda bir milletin bağımsızlık ve hürriyet uğruna neleri göze alabileceğinin en güçlü ifadesidir.

Her bir şehit yakını, sabrın ve vakarın timsali; her bir gazimiz ise direnişin, inancın ve vatan sevgisinin yaşayan nişanesidir. Acıları bizim acımız, gururları ise hepimizin gururudur. Onların taşıdığı yükün ne kadar ağır olduğunu biliyoruz; ancak aynı zamanda bu milletin kalbinde taşıdıkları değerin de ne kadar büyük olduğunun farkındayız.

Bizler için onlar sadece birer hatıra ya da birer unvan değil; bu ülkenin bugünlere gelmesinde en büyük paya sahip kahramanlardır. Minnetimiz kelimelere sığmayacak kadar derin, vefamız ise daima diri kalacak kadar güçlüdür. Her zaman yanlarında olmak, onların sesine ses katmak ve hak ettikleri değeri göstermek, hepimizin en önemli sorumluluğudur.”

Destek Vurgusu

Ayrıca, kahraman gaziler ile aziz şehitlerin emanetleri olan ailelerin her zaman baş tacı olduğunu vurgulayan Başkan Yel, ailelerin her platformda yanlarında olmaya ve kendilerine her platformda destek vermeye devam edeceklerini belirterek, “Onların sesi olmayı sürdürecek, her platformda destek vermeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Anlamlı Hediye

Başkan Yel, ziyarette nazik ev sahipliği dolayısıyla Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Konya Şube Başkanı Süleyman Ege’ye teşekkür etti ve Merhum Başbakan Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın, “Bir baharla çiçek olmaz ama her bahar bir çiçekle başlar” sözünün yazılı olduğu tabloyu hediye etti.