  • Haberler
  • Konya
YÖNTEM Koleji öğrencisi Defne Üzümcü Avrupa şampiyonlarından

Bosna'da düzenlenen ETTU Youth Series'de mücadele eden U13 Milli Takımımızda yer alan Konyalı sporcumuz ve Yöntem Koleji öğrencisi Defne Üzümcü Avrupa şampiyonu oldu. Üzümcü'nün bu başarısı Konya'ya, Türkiye' ye ve Yöntem Kolejini büyük bir gurur yaşattı.

Haber Merkezi
Haber MerkeziEditöryal
TAKİP ET Google News ile Takip Et

21–25 Nisan’da Bosna’da gerçekleştirilen ETTU Youth Series masa tenisi müsabakaları, Ay-yıldızlı takımımız büyük zafere imza atarak, Avrupa şampiyonu oldu. Milli Takımda Yöntem Koleji öğrencisi Defne Üzümcü’nün yer alması şehrimize bir sevinç yaşattı. Şampiyon kadroda yer alan isimlerden biri olan aynı zamanda Konya Gençlik ve Spor Kulübü Milli sporcusu Defne Üzümcü, elde edilen bu başarıda, önemli bir pay sahibidir.

Öğrencimiz, Şehrimize şampiyonluk gururu yaşattı

Yöntem Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkçe Öğretmeni Özgür Pazarcı Yöntem Koleji öğrencisi Defne Üzümcü’nün Milli Takımında yer almasıyla büyük bir sevinç yaşadıklarını kaydederek, “Yöntem Koleji öğrencimiz Defne Üzümcü’nün U13 Milli Takımımızda yer alarak, şehrimize şampiyonluk gururu yaşattığı için kutluyoruz. Defne Üzümcü’nün Avrupa Şampiyonundaki performansı ve katkısı Türkiye ve Konya adına bizi bir gurur yaşattı. Yöntem Koleji olarak öğrencilerimizin sportif başarılarına katkı vermeye devam edeceğiz” dedi.    

Bakmadan Geçme

Konya'da kentsel dönüşüm sahada incelendi
Konya’da kentsel dönüşüm sahada incelendi
Mevlana'nın torunu Konya'ya vuslat yürüyüşünü başlattı
Mevlana'nın torunu Konya'ya vuslat yürüyüşünü başlattı
Türkiye Kupası'nı istiyoruz
Türkiye Kupası’nı istiyoruz
Konya'da raylı sistemlerde sessiz devrim: Ne değişiyor?
Konya’da raylı sistemlerde sessiz devrim: Ne değişiyor?
Palut: Konya'da huzurluyum
Palut: Konya’da huzurluyum
Konya'da dezenformasyon eğitimi başladı
Konya’da dezenformasyon eğitimi başladı