4 büyüklere diz çöktürten kartal

( Kartalımız 8 gün önce Karadeniz Fırtınasını yenince aşağıdaki yazıyı yazmıştım)

Aslan Kanarya Fırtına Tamam Sırada Beşiktaş Var

“Anadolu Kartalı”, Karadeniz Fırtınasına da acımadı. Konyasporumuz Trabzonspor’u da 2-1 mağlup ederek yükselişini sürdürdü. Bozkırın Kartalları, son haftalarda kanatlarına kuvvet, yüreklerine cesaret yükleyerek taraftarına umut dağıttı. Çift başlı Selçuklu Kartalı, bir yandan puan hanesini doldururken diğer yandan Kupada zirveyi zorlayıp Konya semalarına zafer sancakları astı. Kılıçaslanların Torunları sahada gerçek bir kartal gibi mücadele eden, düşse de kalkmasını bilen, enerjisini son düdüğe kadar taşıyan bir takım görüntüsü verdiler. Bu yüzden zaferden sonra tribünlerde sadece sevinç değil, gurur da yankılandı. Zafer Kartalları Konyalı gençlerin hayallerini ötelere taşıdı. Son haftaların tablosu adeta diriliş destanı gibidir:

Kocaeli 1 - Konya 2

Konya 1 - G. Birliği 0

Samsun 2 - Konya 2

Konya 3 - F.Karagümrük 0

Antalya 0 - Konya 2

Konya 2 - Trabzon 1

Konya 2 - G .Saray 0

Konya 1. F.Bahçe. 0

Bütün bu neticeler gösteriyor ki Konyaspor ayağa kalkmış, küllerinden doğmuş, ihtişamlı gelecek günlere göz kırpmaya başlamıştır. Bu sonuçlar bana yıllar önce yazdığım,

“Gönüllerin Şampiyonu Konyaspor”

şiirimi hatırlattı:

Konya ovalarının biz özgür çocukları,

Bize kafa tutanın sarpa sarar yolları.

Tarihler bizi yazar çift başlı kartal diye,

Önümüzde diz çöker “ARSLAN”, döner kediye.

Meram bağlarında biz çok “KANARYA” avladık,

Hamsi koyduk tavaya, “TİMSAHLARI” ağlattık.

“Gel gel” diye çağıran Mevlânâ torunuyuz,

Keykubatlardan beri bu yolun yolcusuyuz.

Yeşil-beyaz rengimiz, Avrupa hedefimiz,

Kalkın ayağa ligler, geliyor efendiniz.

Engin bozkırlarda biz özgürlüğü tatmışız,

Eğilmeyen baş bizde, sade Rabbe tapmışız.

Kasırga arkadaştır gökyüzünde bizlere

Simgemiz olan kartal süzülür enginlere.

Karıştırmayın bizi, Beşiktaş’tan farklıyız,

Biz sonradan takmadık, doğuştan kanatlıyız.

Lütfi Ayhan (2006)

Bu şiirde kurduğum hayalleri birer birer sahada gerçekleştiren;

Aslan’a “diz çöktüren”,

Meram Bağlarında Kanarya “avlayan”,

Tavaya Hamsi “koyan”

TÜMOSAN Konyaspor’a kendi adıma teşekkür ediyorum. Çünkü 20 yıl önce yazdığım bu şiir, sahada ete kemiğe büründü; mısralar göklere, hayaller zafer bulutlarına yükseldi.

Yeşil-Beyaz Destan: Şiirin Son Mısrası Bekleniyor

Mevlana diyarının yeşil beyaz umutları, eğer bir de Beşiktaş kupadan elerlerse işte o vakit bu şiirin berceste mısrası yazılmış olacak. O zaman sadece dizeler değil, yıllardır bu renklere sevdalı gönüller de ayağa kalkmış olacak. Yaşlı kalbim de o gün sevinçten gençleşecek.

Bu başarıda emeği olan yöneticilere, başta teknik Direktör İlhan Palut olmak üzere teknik heyetin tümüne, yedekler dahil futbolcuların hepsine ve en önemlisi vefakâr, vakur, sabırlı Konyaspor taraftarına teşekkür ediyorum. Çünkü tribünde edilen dualar, verilen destekler, sahada atılan goller kadar kıymetlidir.

Camiaya ve takıma son bir ricam var:

Eleyin Beşiktaş’ı… Tamamlayın bu şiirin son mısrasını....*

HAS KARTAL BOZKIR KARTALI

Şiirin son mısrasını zaferle tamamlayan, gerçek kartalın Bozkır Kartalı olduğunu ispatlayan, Mevlana Torunlarına, Keykubad'ın Ahfadına binlerce aferin, milyonlarca tebrik.