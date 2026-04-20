Kur'an'ı Dinlemek

İnsan çoğu zaman duyduğu şeyi gerçekten dinlemez. Kur’an da pek çok kez kulaklara ulaşır; ancak kalplere yeterince inmez. Oysa vahiy, sadece işitilmek için değil; anlaşılmak, hissedilmek ve hayata yön vermek için indirilmiştir.

Allah Teâlâ şöyle buyurur:

“(Ey Muhammed!) Onlara bir âyet getirmediğin zaman (alay ederek) derler ki: ‘Onu da bir yerlerden derleyip toplasaydın ya.’ De ki: ‘Ben ancak Rabbimden bana vahyedilene uyarım. Bu (Kur’an âyetleri) Rabbinizden gelen basiretlerdir; iman edecek bir topluluk için bir hidayet kaynağı ve bir rahmettir.’” (A‘râf, 7/203)

Peygamber Efendimiz’in (sas) İslâm’ı tebliği karşısında müşrikler, onu küçük düşürmek amacıyla alaycı ve haksız taleplerde bulunuyorlardı. Yüce Allah, onların bu tutumunu haber vererek Resûlü’ne şu cevabı vermesini emretmektedir: “Ben sadece Rabbimden bana vahyedilene uyarım.” Bu cevap, vahyin kaynağının ilâhî olduğunu açıkça ortaya koymakta ve Kur’an’ın insan ürünü olmadığını kesin bir şekilde beyan etmektedir.

Kur’an’ın Üç Temel Vasfı

Devamında Kur’an’ın mahiyeti üç temel kavramla açıklanır: basiret, hidayet ve rahmet.

Basiret; gerçeği ortaya koyan açık delillerdir.

Hidayet; doğru yolu gösteren bir rehberdir.

Rahmet ise insanı kuşatan ilâhî merhamet ve mutluluk kaynağıdır.

Kur’an, gönül gözlerini açan bir basiret; insanı doğru yola ileten bir hidayet ve hayatı kuşatan bir rahmettir. O, insanı hakikate çağırır ve kurtuluşa götüren yolu gösterir.

Mucizeyi Görmek: Dinlemekle Başlar

Resûlullah’tan mucize isteyenler, aslında en büyük mucize olan Kur’an’a kulak verseler, onu dikkatle dinleseler hidayete erecek ve ilâhî rahmetten istifade edeceklerdi. Ancak niyetleri hakikati aramak değil, inkâr etmek olanlar; kendilerine sunulan bu rahmetten mahrum kalmaktadır.

Hz. Muhammed’in (sas) en büyük mucizesi olan Kur’an-ı Kerîm, sadece okunmak için değil; anlaşılmak, yaşanmak ve hayata yön vermek için indirilmiştir. Bu sebeple Kur’an dikkatle dinlenmeli ve üzerinde tefekkür edilmelidir.

Dinlemenin Edebi ve Sorumluluğu

Nitekim Allah Teâlâ şöyle buyurur:

“Kur’an okunduğu zaman ona kulak verip dinleyin ve susun ki size merhamet edilsin.” (A‘râf, 7/204)

Bu ilâhî hitap, yalnızca müminlere değil, bütün insanlığa yöneliktir. Vahiyden gereği gibi istifade edebilmek; onu dikkatle dinlemek, anlamaya çalışmak ve saygı ile karşılamakla mümkündür. Âyette geçen “dinleme” ve “susma” emri, Kur’an karşısında gösterilmesi gereken edep ve teslimiyeti ifade eder.

Gerçek anlamda dinlemek; kalbi ve zihni vahye açmaktır. Bu ise insanı basirete ulaştırır. Basiret, hak ile bâtılı ayırt etme gücü kazandırır; bu da kişiyi imana ve salih amellere götürür. İman ve salih amel ise ilâhî rahmetin kapılarını aralar.

Kur’an’la İlişkimizi Yeniden Kurmak

Kur’an; aklı aydınlatır, inancı düzeltir, bireyi ve toplumu inşa eder. İnsanı hem dünya hem de ahiret saadetine ulaştıracak yolu gösterir. Ancak bu ilâhî imkânlardan gereği gibi istifade edebilecek olanlar, iman eden ve samimiyetle yönelen kimselerdir.

Kur’an’ın mesajının hayata yansıması için camilerde veya toplu programlarda okunan âyetlerin meal ve kısa açıklamalarla desteklenmesi faydalı olacaktır. Ezberimizde bulunan veya sürekli okuduğumuz âyetleri sadece tilavet etmekle yetinmemeli; onların anlamını öğrenmeli ve hayatımıza taşımaya gayret etmeliyiz.

İşitmek Yetmez, Dinlemek Gerekir

Kur’an’ı sadece okumak yetmez; onu dinlemek, anlamak ve yaşamak gerekir. Aksi hâlde kulaklar işitir, fakat kalpler hakikate kapalı kalır. Eğer Kur’an hayatımıza yön vermiyorsa, sorun Kur’an’da değil; bizim onu dinleyişimizdedir.