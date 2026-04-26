Konyaspor’da Kaosun İçinden Doğan Umut: Yine İlhan Palut...

Bir sezona üç teknik adam sığdırmak… Bu cümle bile tek başına bir kulübün ne kadar savrulduğunu anlatmaya yeter.

Konyaspor için bu sezon tam anlamıyla bir istikrarsızlık hikâyesi olarak başladı, ancak bugün geldiğimiz noktada yeniden ayağa kalkışın da adı oldu.

Sezonun ilk sayfasında Recep Uçar vardı.

Konyaspor lige fena başlamadı. İlk haftalarda umut veren bir tablo çizildi. 3 maçta alınan 7 puan, atılan goller, sahadaki iştah…

Her şey doğru yolda gibi görünüyordu. Ancak futbol sabır ister, istikrar ister. O sabır gösterilmedi ya da o istikrar sürdürülemedi.

Devam eden haftalarda gelen puan kayıpları, özellikle iç sahada yaşanan kırılmalar, Uçar döneminin sonunu hazırladı.

Ardından sahneye Çağdaş bey çıktı.

Modern futbol söylemleri, yüksek özgüvenli açıklamalar ve yeni bir oyun, hatta Avrupa vaadi…

Kağıt üzerinde her şey cazipti. Ancak saha, teoriyi çoğu zaman acımasızca test eder. Çağdaş Bey’in Konyaspor hikâyesi de tam olarak böyle oldu.

Galibiyet hasreti uzadıkça uzadı, oyun güven vermedi, tribünle bağ kopmaya başladı. Futbolda en tehlikeli an, umudun yerini umutsuzluğun aldığı andır.

İşte o noktada ayrılık kaçınılmaz hale geldi. Ve sonra… Hikâyenin kırılma noktası geldi.

İLHAN PALUT…

Bazı isimler vardır, sadece teknik adam değildir. Bir şehrin hafızasıdır, bir takımın kimliğidir. İlhan Palut, Konyaspor için tam olarak bunu ifade ediyor.

Geri dönüşü bir transfer değil, adeta bir “yeniden hatırlayış” oldu.

Palut’un gelişiyle birlikte önce oyun değişti. Daha dengeli, daha mücadeleci, ne yaptığını bilen bir takım ortaya çıktı.

Belki ilk maçta alınan beraberlik çok şey anlatmıyordu ama sahadaki duruş, gelecek adına ipuçlarını veriyordu. Sonrası ise adım adım gelen toparlanma…

Alt sıralara demir atmış, küme düşme korkusunu ensesinde hisseden bir takım; kısa sürede orta sıralara yürüyen, hatta yeniden hedef konuşan bir yapıya dönüştü.

Bu sadece puan tablosundaki bir yükseliş değil, mental bir dönüşümdü.

Daha da önemlisi… Konyaspor yeniden “takım” oldu.

Lig performansının yanı sıra kupada gelen başarı, bu değişimin tesadüf olmadığını gösterdi.

Fenerbahçe karşısında alınan galibiyet, sadece bir tur geçmek değildi. O maç, bu takımın yeniden büyük hedefler kurabileceğinin ilanıydı.

Bugün gelinen noktada şunu açıkça söylemek gerekiyor:

Konyaspor’un bu sezonki en doğru hamlesi, belki de en son yaptığı hamle oldu.

Futbol bazen karmaşıktır ama bazı gerçekler nettir.

Doğru isim, doğru zamanda geldiğinde dengeler değişir.

İLHAN PALUT… Bunu bir kez daha gösterdi.