Doğru karar, doğru lider: Konyaspor’da İlhan Palut farkı

Futbolda bazen yapılan bir transfer, atılan bir imzadan çok daha fazlasını ifade eder.

Konyaspor’da İlhan Palut’un yeniden göreve getirilmesi de işte tam olarak böyle bir hamle oldu.

Bugün geriye dönüp baktığımızda şunu net bir şekilde söyleyebiliriz: Bu karar, sadece teknik direktör değişikliği değil; aynı zamanda kulübün yeniden ayağa kalkma iradesidir.

Öncelikle şunun altını çizmek gerekir; bu süreçte cesur bir adım atan Başkan Ömer Atiker ve yönetimi, önemli bir sorumluluk üstlenmiştir.

Futbol kamuoyunun farklı beklentiler içerisinde olduğu bir dönemde, bildikleri ve güvendikleri bir ismi yeniden göreve getirmek kolay değildir.

Ancak görüyoruz ki bu tercih, ne kadar doğru bir karar olduğunu kısa sürede gösterdi.

İlhan Palut’un göreve gelişiyle birlikte sadece puanlar değil, kaybolmaya yüz tutmuş değerler de geri geldi.

Elbette topladığı puanlar önemli. Ancak Palut Hoca’yı farklı kılan sadece skorlar değil.

“Saha kenarındaki duruşu…

Basın toplantılarındaki ölçülü ifadeleri…

Rakiplerine ve hakemlere karşı sergilediği saygı…”

Bunlar, Türk futbolunda uzun zamandır özlemini çektiğimiz görüntüler.

Futbol sadece kazanmak değildir.

Futbol aynı zamanda bir duruş meselesidir.

Bir karakter meselesidir. İlhan Palut, işte bu karakteri temsil etti.

Takımın sahadaki oyununa baktığımızda da aynı disiplin ve organizasyonu görmek mümkün. Oyuncularla kurduğu sağlıklı iletişim, sahaya yansıyan mücadele gücü ve takım olma bilinci; Konyaspor’un yeniden kimliğini bulduğunu gösteriyor.

Daha önce de ifade ettiğim gibi, Konyaspor’un en önemli transferi İlhan Palut Hocadır. Çünkü doğru lider, doğru sistemi kurar. Doğru sistem ise sadece bugünü değil, yarını da inşa eder. Bu noktada bir teşekkürü de özellikle ifade etmek gerekir:

Başkan Ömer Atiker ve yönetimi, İlhan Palut’u yeniden Konya’ya kazandırarak sadece bir teknik adamı değil, aynı zamanda bir futbol aklını, bir karakteri ve bir duruşu geri getirdi.

Temennim; bu uyumun, bu istikrarın uzun yıllar devam etmesi.

Çünkü bazı teknik adamlar gelir geçer…

Bazıları ise iz bırakır.

İlhan Palut, şimdiden o iz bırakan isimler arasına adını yazdırmış durumda.