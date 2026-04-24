8 yıllık sabır, bir şehrin gururu: Seydişehir’in yükselişi...

Bazen bir galibiyet, sadece skor tabelasında yazan bir sonuç değildir. Bazen o galibiyet; yılların sabrını, emeğini, inancını ve bir şehrin ortak hayalini içinde taşır.

Seydişehir Belediye Sanayi Spor’un Süper Amatör Lig’e yükselişi de tam olarak böyle bir hikâyenin adıdır.

Tam 8 yıl… Dile kolay.

Bekleyişin, yeniden ayağa kalkmanın, yılmadan devam etmenin adı.

Ve o bekleyiş, Konya 1. Amatör Lig yükselme maçında Akkise Spor karşısında alınan 1-0’lık galibiyetle sona erdi.

Sahada ter döken futbolcular sadece bir maçı kazanmadı; Seydişehir’in gururunu, umudunu ve inancını yeniden ayağa kaldırdı.

Bu başarıyı değerli kılan yalnızca sonuç değil.

Sahaya yansıyan disiplin, mücadele azmi ve takım ruhu; aslında uzun bir emeğin, doğru bir yönetimin ve inancın ürünü.

Kulüp Başkanı Can Dalar’dan teknik direktör Turgay Öncel’e, sahadaki futbolculardan tribündeki taraftara kadar herkes bu hikâyenin bir parçası oldu.

Elbette burada bir parantez açmak gerekiyor.

Yerel yönetimlerin spora verdiği destek, işte tam da bu noktada anlam kazanıyor.

Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu’nun da ifade ettiği gibi, “spor sadece bir rekabet alanı değil; aynı zamanda gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutan, onları hayata bağlayan en güçlü araçlardan biri.”

Bugün Seydişehir’de sokaklara taşan sevinç, araç konvoylarıyla atılan turlar, bayram havasına dönen caddeler, gecenin ilerleyen saatlerinde görkemli karşılama bize şunu gösteriyor.

“Spor, birleştirir. Spor, umut verir. Spor, bir şehri aynı duyguda buluşturur.”

Ama asıl mesele şu: Bu başarı bir son değil, bir başlangıç. Süper Amatör Lig, yeni bir mücadele, yeni bir sınav demek.

Önemli olan bu başarıyı sürdürülebilir kılmak, altyapıya yatırım yapmak ve bu heyecanı kalıcı hale getirmek.

Çünkü bugün sahada kazanan sadece bir takım değil; geleceğe umutla bakan bir nesildir.

Ve unutulmamalıdır ki… Bir şehir, gençlerine ne kadar yatırım yaparsa, yarınını o kadar güçlü kurar.

Seydişehir Belediye Sanayi Spor’un yükselişi, işte bu gerçeğin en güzel örneklerinden biridir.