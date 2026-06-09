Uzaydan gelen görüntüler nefes kesti

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev yapan NASA astronotu Jessica Meir'in uzaydan kaydettiği kutup ışıkları hayran bıraktı.

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Uzaydan gelen görüntüler nefes kesti
İHA
İHAİhlas Haber Ajansı
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Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev yapan ABD'li astronot Jessica Meir, SpaceX Dragon uzay mekiğinden görkemli doğa harikası kutup ışıklarını görüntüledi. Meir'in kaydettiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak, "Muhteşem kutup ışıklarının hızlandırılmış görüntüsü, son güneş olayının bir sonucu olarak ortaya çıktı. Daha önce gördüğüm kutup ışıklarının aksine bu ışıklar dans ederek ve kıvrılarak tam altımızdan geçti ve oldukça etkileyici bir gösteri sundu. Bu, duygusal açıdan etkileyici olaya hayran kaldım" ifadelerini kullandı.

Kutup ışıkları, Güneş'ten gelen yüklü parçacıkların Dünya atmosferiyle etkileşime girmesi sonucu oluşan doğal bir ışık gösterisi olarak biliniyor.

İHA

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