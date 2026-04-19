Uyuşturucuya geçit yok: 420 kilogram ele geçirdi
Gümrükler Muhafaza ekipleri, 420 kilogram uyuşturucu maddeye Edirne ve İstanbul'da yürütülen operasyonlarda el koydu
Ekipler uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında kararlı çalışmalarını sürdürüyor.
Bu çerçevede, Edirne ve İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonlarda, toplam 420 kilogram uyuşturucu maddenin ülkeye girişi önlendi.
İlk operasyonda, Kapıkule Gümrük Kapısı'na gelen tır, risk analizleri doğrultusunda takibe alındı. Yapılan detaylı kontrollerde, 280 kilogram esrar ele geçirildi.
İstanbul Havalimanı'ndaki kontrollerde ise ABD çıkışlı bir kargo gönderisi şüpheli bulunarak, incelendi. İnceleme sonucunda, 140 kilogram esrar tespit edildi.
Ele geçirilen uyuşturucu maddeler imha edilirken, olaylarla ilgili Edirne ve Gaziosmanpaşa Cumhuriyet başsavcılıkları nezdinde soruşturma başlatıldı.