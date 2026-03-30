Ümit Milliler'in rakibi Hırvatistan! Konyasporlu isim forma bekliyor
Türkiye, 2027 Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası Elemelerindeki 6. maçında yarın Hırvatistan ile deplasmanda karşılaşacak. Müsabaka TSİ 18.30'da başlayacak. Konyaspor'un genç kalecisi Deniz Ertaş da şans verilmesi halinde yarınki maçta forma giyecek
TÜRKİYE, 2027 Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası Elemelerindeki 6. maçında yarın Hırvatistan ile deplasmanda karşılaşacak. Osijek kentindeki Opus Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 18.30'da başlayacak. H Grubu'ndaki 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik yaşayan Türkiye, 11 puanla zirvede yer alıyor. Elemelerdeki 4 karşılaşmanın 3'ünü kazanan 1'inde berabere kalan Hırvatistan, 10 puanla ikinci basamakta bulunuyor. Trabzon'da iki takım arasındaki ilk mücadele, 1-1 berabere sonuçlandı. Kadroda yer alan Konyaspor’un genç kalecisi Deniz Ertaş da yarınki maçta şans verilmesi halinde forma giyecek.