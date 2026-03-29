Türkiye Kupası'nı önemsiyoruz

TÜMOSAN Konyaspor’un Teknik Direktörü İlhan Palut, Türkiye Kupası ile ilgili konuştu. İlhan Palut, ligde alınacak puanların takım üzerindeki baskıyı azaltacağını ve bu sayede kupaya daha sağlıklı odaklanabileceklerini belirterek, “Elimizdeki tüm fırsatları değerlendirmek istiyoruz. Ligde alacağımız puanlar bizi daha rahat bir konuma getirecek. Bu da kadro tercihleri ve oyun planı anlamında bizi daha esnek hale getirecek. Türkiye Kupası’nı da önemsiyoruz ve orada da elimizden gelenin en iyisini yapacağız” dedi.