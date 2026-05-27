Türk şirketinden dünyada ses getiren havacılık yakıtı anlaşması

GOSB Teknopark firması Altaca, İngiltere merkezli Firefly ile sürdürülebilir havacılık yakıtı alanında stratejik bir teknoloji anlaşması imzaladı.

Murat Çemberci, GOSB Teknopark firmalarından Altaca ile Firefly arasında Ankara'daki Britanya Büyükelçiliğinde imzalanan stratejik işbirliği anlaşmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Teknopark ekosistemlerinin yalnızca teknoloji geliştiren yapılar değil, aynı zamanda girişimciliği, uluslararası işbirliklerini ve yüksek katma değerli üretimi destekleyen inovasyon merkezleri olduğunu vurgulayan Çemberci, "Altaca'nın İngiltere merkezli önemli bir şirketle gerçekleştirdiği bu stratejik işbirliği, ülkemizde geliştirilen Ar-Ge ve mühendislik kapasitesinin küresel ölçekte güçlü bir karşılık bulduğunu göstermesi açısından son derece kıymetlidir. Bugün teknoloji ekosistemlerinde sürdürülebilir başarı; yalnızca yenilikçi çözümler geliştirmekle değil, bu çözümleri doğru işbirlikleriyle uluslararası pazarlara taşıyabilmekle mümkün hale geliyor" ifadelerini kullandı.

Çemberci, Altaca'nın ortaya koyduğu bu başarı hikayesinin, GOSB Teknopark bünyesinde geliştirilen teknolojilerin dünya ölçeğinde çözüm üretme potansiyeline sahip olduğunu açıkça ortaya koyduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

“Özellikle sürdürülebilirlik, temiz enerji ve iklim teknolojileri gibi geleceği doğrudan şekillendiren alanlarda Türk girişimlerinin aktif rol üstlenmesi bizler için ayrıca gurur vericidir. GOSB Teknopark olarak firmalarımızın uluslararası ölçekte güçlü işbirlikleri geliştirmelerini desteklemeye, girişimcilik ve Ar-Ge odaklı ekosistemimizi daha da güçlendirmeye devam edeceğiz.”

Birleşik Krallık'ın Türkiye Büyükelçisi Jill Morris ev sahipliğinde Ankara'daki Britanya Büyükelçiliğinde gerçekleştirilen imza törenine, GOSB Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Murat Çemberci ile Ar-Ge Müdürü Ergün Alver de katılmıştı. Anlaşma kapsamında Altaca'nın geliştirdiği teknolojinin, sürdürülebilir havacılık yakıtı alanında uluslararası bir projede yer alması kararlaştırılmıştı.