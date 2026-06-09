Türk hentbolunu tarihi organizasyonlar bekliyor

HENTBOLDA A Milli Erkek Takımı’nın ilk kez Dünya Şampiyonası’na katılacak olmanın sevinci ve gururu yaşanırken, milli takımların bu yıl ve 2027’de Dünya Şampiyonası dışında da çok önemli şampiyonalara katılacağı bildirildi. Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Mesut Çebi, A Milli Erkek Takım’ın Ocak 2027’de Dünya Şampiyonası’nda mücadele edeceğini hatırlatırken, bunun yanı sıra 2026-2027 sezonunda Türk hentbolunun milli takımlar düzeyinde birçok önemli uluslararası organizasyonda yer alacağını ve tarihi başarılara sahne olacak bir döneme girildiğini vurguladı.

KADIN A Milli Takımı, 3-7 Aralık 2026 tarihlerinde düzenlenecek Kadınlar Avrupa Şampiyonası’nda tarihinde ikinci kez yer alırken, Antalya organizasyona ev sahipliği yapacak. Kadın U20 Milli Takımı, 25 yıl sonra Haziran 2026’da Çin’de Dünya Şampiyonası’na katılacak. Erkek U18 Milli Takımı ise 20 yıl aradan sonra Temmuz 2026’da Sırbistan’da Avrupa Şampiyonası’nda yer alacak. Erkek U20 Milli Takımı da Temmuz 2026’da Romanya’da Avrupa Şampiyonası’nda mücadele edecek.