Trump: İsrail de İran da ateşkes istiyor

ABD Başkanı Donald Trump, 'Hem İsrail hem de İran, acil bir ateşkes ilan etmek istiyor' dedi.

Trump: İsrail de İran da ateşkes istiyor
DHA
DHADemirören Haber Ajansı
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ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail ve İran'ın derhal bir ateşkes anlaşmasına varmak istediğini bildirdi. Sürecin hızlı bir şekilde ilerlemesi gerektiğini belirten Trump, “Hem İsrail hem de İran, acil bir ateşkes ilan etmek istiyor! 'Barış' üzerine yürütülen nihai müzakereler, araya girebilecek bir cehalet veya aptallık olmadığı sürece ilerlemeye devam ediyor. Abluka, ‘Nihai Anlaşma'ya varılana kadar tam yetkiyle ve eksiksiz şekilde yürürlükte kalacak” ifadelerini kullandı.

DHA

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