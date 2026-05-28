'Terzilik Emek ve Ustalığın Yaşayan Mirasıdır'

“Terzilik sadece bir meslek değil; sabrın, emeğin, ustalığın ve sanatın birleştiği köklü bir kültürdür” diyen Küçükavcılar, geçmişten bugüne insanların yaşamında önemli bir yere sahip olan terziliğin, değişen ekonomik şartlar ve teknolojik dönüşüm karşısında ayakta kalma mücadelesi verdiğini ifade etti.

Küçükavcılar açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Terzilerimiz; alın teriyle, büyük bir özveriyle çalışan, insanlara hem ekonomik hem de kaliteli hizmet sunan esnaf grubudur. Her dikilen kıyafette emek, tecrübe ve ustalık vardır. Ancak bugün mesleğimiz birçok sorunla karşı karşıyadır. Artan maliyetler, yetişen çırak sayısındaki azalma, hazır giyim sektörünün yoğun rekabeti ve ekonomik şartlar, terzilik mesleğini zorlamaktadır."

Konya Terziler Odası olarak mesleğin geleceğini korumak adına çalışmalar yürüttüklerini belirten Küçükavcılar, özellikle gençlerin mesleğe yönlendirilmesi, mesleki eğitimin güçlendirilmesi ve esnafın desteklenmesi konusunda ilgili kurumlarla iş birliği içinde olduklarını söyledi.

“Mesleğimizin yaşaması için sadece ustaların değil, toplumun tüm kesimlerinin desteğine ihtiyaç vardır. Bizler hem meslektaşlarımızın sorunlarının çözümü hem de terzilik sanatının gelecek nesillere aktarılması için çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz” dedi.

Küçükavcılar, tüm terzi esnafının 28 Mayıs Terziler Günü’nü kutlayarak, sağlık, bereketli kazanç ve mesleki dayanışma temennisinde bulundu.