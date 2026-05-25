Süper Lig'in '39'uncu deplasmanı Çorum

Çorum FK'nin Süper Lig vizesi almasıyla Çorum, Süper Lig'e ev sahipliği yapacak 39. kent olacak.

Süper Lig'in '39'uncu deplasmanı Çorum
AA
AAAnadolu Ajansı
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Trendyol Süper Lig'de gelecek sezon Çorum FK ile temsil edilecek Çorum, Süper Lig maçlarına ev sahipliği yapacak 39. kent olacak. Çorum FK'nin Trendyol 1. Lig play-off finalinde Esenler Erokspor'u 2-0 yenerek Süper Lig vizesi alması sonrasında Çorum kenti, ilk kez Süper Lig maçlarına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 2025-2026 sezonuna kadar 77 takımın yer aldığı Süper Lig'de, Amed Sportif Faaliyetler ve Çorum FK ilk kez mücadele edecek.

Bu sezona kadar 38 farklı ilden temsilcinin yer aldığı Süper Lig'e Çorum kenti ilk kez ev sahipliği yapacak. Daha önce Diyarbakırspor'un mücadele ettiği Süper Lig'de Amed Sportif Faaliyetler, Diyarbakır'ın ikinci temsilcisi olacak. Diyarbakırspor, en son 2009-2010'da Süper Lig'de mücadele etti.

Konyaspor'un kaptanı helallik istedi!
Bu Habere de Bak
Konyaspor’un kaptanı helallik istedi!

Rekor İstanbul'da

2026-27 sezonuna kadar Süper Lig'de İstanbul'dan 19, Ankara'dan 9, İzmir'den 6, Adana, Antalya, Erzurum, Gaziantep, Kayseri, Malatya, Manisa ve Trabzon'dan ikişer takım yer aldı. Aydın, Balıkesir, Bolu, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Eskişehir, Giresun, Hatay, Kahramanmaraş, Karabük, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Mersin, Muğla, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sivas, Van, Yozgat ve Zonguldak ise birer ekiple Süper Lig'de mücadele etti.

İstanbul'dan takım sayısı 6

1962-63'te 11 İstanbul ekibinin mücadele ettiği Süper Lig'de 2021-22'de 8 olan sayı gelecek sezon 6'ya düşecek. 1962-63, 1964-65,1965-66 ve 1967-68'de altışar Ankara ekibinin yer aldığı Süper Lig'de 2008-09'da 4'e kadar düşen Ankara'yı gelecek sezon yine sadece Gençlerbirliği temsil edecek. İzmirli takım sayısının ilk yıllarında 5'e çıktığı Süper Lig'de geçen sezon olduğu gibi yine İzmir'den 1 ekip yer alacak. 

AA

Bakmadan Geçme

Süper Lig'de goller 2. yarıda geldi
Süper Lig’de goller 2. yarıda geldi
Konya yolunda feci kaza! Eşinin mesai arkadaşına çarptı
Konya yolunda feci kaza! Eşinin mesai arkadaşına çarptı
Konyalılar bayram planınızı gözden geçirin! Meteoroloji uyardı
Konyalılar bayram planınızı gözden geçirin! Meteoroloji uyardı
İşte futbolda üzülenler ve sevinenler!
İşte futbolda üzülenler ve sevinenler!
Konya'daki genç kızdan 23 gündür haber yok!
Konya'daki genç kızdan 23 gündür haber yok!
Başkan Altay'dan bayram tebriği
Başkan Altay'dan bayram tebriği