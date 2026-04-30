Süper Lig'de derbi ertelendi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 29. hafta yarın başlayacak. Fenerbahçe-Beşiktaş maçı ise ileri bir tarihe ertelendi

Fenerbahçe-Beşiktaş maçı ertelendi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 29. hafta, yarın yapılacak tek maçla başlayacak. Haftanın açılış maçında Aliağa Petkimpor, saat 19.00'da ENKA Spor Salonu'nda Bahçeşehir Koleji'ni konuk edecek. Ligde bu hafta sonunda oynanması gereken Fenerbahçe Beko-Beşiktaş GAİN derbisi, iki takımın Avrupa kupalarındaki mücadelelerinden dolayı ileri bir tarihe ertelendi. Ligde 29. haftanın müsabaka programı şöyle:

1 Mayıs Cuma:

19.00 Aliağa Petkimpor-Bahçeşehir Koleji
2 Mayıs Cumartesi:
13.00 Galatasaray-Manisa Basket 
15.30 Mersinspor-Anadolu Efes
18.00 Erokspor-Bursaspor Basketbol
3 Mayıs Pazar:
13.00 Büyükçekmece Basketbol-Merkezefendi Belediyesi 
15.30 Türk Telekom-Trabzonspor 
18.00 TOFAŞ-Karşıyaka 
 

