Sivasspor'da yönetim arayışı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor'da başkan adayı çıkmaması sonucu kulüp yönetiminin divan kuruluna devredilmesi sonrası arayışlar devam ediyor. Divan Kurulu Başkanı Ali Yavuz, AA muhabirine, bu sezon Sivasspor'un yaşadığı sıkıntılardan dolayı, mevcut yönetim kurulunun aday olmadığını, kongrede başka aday çıkmayınca da yönetimin divan kuruluna kaldığını anımsattı.

Yönetimin divana devredilmesinin kendileri ve şehir adına sürpriz olduğunu aktaran Yavuz, "Mutlaka bir aday çıkar mantığı ön plandaydı ama olmadı. Şimdi divanın bir işleyiş süreci var. Biz bu süreci başlattık. Aday veya yönetici olabilecek tüm isimlerle görüşüyoruz. Bizleri arayan tüm iş insanlarıyla ve bu konuda fikri olan herkesle görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Bunun yanı sıra valimiz ve belediye başkanımız başta diğer yöneticilerimiz, iş insanlarımız ile de bire bir görüşmeler yaptık" diye konuştu.

"Herkese eşit mesafedeyiz"

Yavuz, şu ana kadar "sabit bir yönetim kurulu" oluşmadığını ifade etti. Yönetime taliplerin olduğunu dile getiren Yavuz, "Bazı noktalarda eksik bilgiler var, bundan dolayı da yönetim oluşması noktasında şüpheler oluşuyor. İnsanların kafası karışık, onları aydınlatmaya çalışıyoruz. Bize gelenlerle şu anda kulübün içinde bulunduğu durumu analiz yapıyoruz, önüne seriyoruz. Hiçbir adaya yakın da uzak da değiliz, herkese eşit mesafedeyiz. Onun için aday olabilecek, Sivasspor'da görev almak isteyen herkese divan olarak açığız" ifadelerini kullandı.