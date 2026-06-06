Seydişehir Belediye Başkanı Ustaoğlu basın mensuplarıyla buluştu

Emekliler Lokali'ndeki programda, Alacabel Tüneli, Kavak Termal Tesisleri ve ilçe genelinde yapılan kavşak düzenlemeleri ele alındı.

Ustaoğlu, yaptığı açıklamada, yapılan her hizmetin, atılan her adımın, alınan her kararın toplumla sağlıklı biçimde buluşmasında basının emeği büyük olduğunu belirtti.

Altyapıdan üstyapıya, sosyal belediyecilikten kültürel faaliyetlere kadar birçok alanda çalışma yürüttüklerini aktaran Ustaoğlu, "Ortak akıl, istişareler ve el birliğiyle çalışıyoruz. Bu konuda da sizlerin fikir, görüş ve önerileriniz bizim için değerlidir."ifadesini kullandı.