Selçuklu'da okullar terleyecek

Selçuklu Belediyesi tarafından 1-15 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek olan Ortaokullararası Futbol Turnuvası için başvurular başladı

Selçuklu'da okullar terleyecek
Haber Merkezi
Haber MerkeziEditöryal
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sefatakıhaberreklam
sefatakıhaberreklam
sefatakıhaberreklam
sefatakıhaberreklam

Turnuva geleneksel hale geldi

Selçuklu Belediyesi ve Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen Selçuklu Belediyesi Ortaokullararası Futbol Turnuvası, 2026 yılında yeniden futbol heyecanına sahne olacak. Geçtiğimiz yıllarda yoğun ilgi gören ve öğrencilerin sportif gelişimlerine önemli katkılar sağlayan organizasyon için başvurular başladı. Selçuklu Belediyesi’nin çocukları sporla buluşturmak, dostluk ve kardeşlik duygularını pekiştirmek amacıyla geleneksel hale getirdiği turnuva, bu yıl da Selçuklu Belediyesi Sentetik Çim Sahada gerçekleştirilecek.

Selçuklu'da okullar terleyecek

FIFA standartlarına uygun sahalar

FIFA standartlarına uygun sahada düzenlenecek olan organizasyonda ortaokul öğrencileri hem yeteneklerini sergileme hem de centilmence mücadele etme fırsatı bulacak. 1-15 Haziran tarihleri arasında oynanacak müsabakalarda Selçuklu ilçesindeki ortaokullar mücadele edecek. Grup müsabakaları ve eleme sistemiyle devam edecek turnuvada öğrenciler kıyasıya rekabet ederken fair play ruhu ön planda olacak. Turnuvaya katılım sağlayacak okulların ulaşımı da Selçuklu Belediyesi tarafından sağlanacak. Müsabakalara katılacak öğrenciler servislerle okullarından alınarak maçların oynanacağı tesise ulaştırılacak ve müsabakaların ardından tekrar okullarına bırakılacak.

Selçuklu'da okullar terleyecek

Dereceye giren okullara para ödülü 

Turnuvayı şampiyon olarak tamamlayan okula 25 bin TL, ikinci olan okula 20 bin TL, üçüncülüğü elde eden okula 15 bin TL ve turnuvayı dördüncü sırada tamamlayan okula ise 10 bin TL para ödülü verilecek. Böylece öğrenciler hem sportif rekabetin heyecanını yaşayacak hem de okullarına önemli bir başarı kazandırma fırsatı elde edecek. Turnuvaya katılmak isteyen okullar, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gönderilen katılım formunu doldurarak [email protected]  adresine başvuruda bulunabilecek. Organizasyon hakkında detaylı bilgiye ise www.selcuklubelediyespor.com adresinden veya 0332 248 00 43 numaralı telefondan ulaşılabilecek. 

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Konya'da zincirleme kaza: Bisikletli çocuk hastanelik oldu
Konya'da zincirleme kaza: Bisikletli çocuk hastanelik oldu
Savunma sanayide Konya atağı
Savunma sanayide Konya atağı
Süper Lig'de cumartesi mesaisi! Konyaspor'un rakibi Fenerbahçe
Süper Lig'de cumartesi mesaisi! Konyaspor’un rakibi Fenerbahçe
Konya İl Sağlık Müdürü Yavuz duyurdu: Sağlıkta yapay zeka dönemi
Konya İl Sağlık Müdürü Yavuz duyurdu: Sağlıkta yapay zeka dönemi
Konya'da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 8 Mayıs Cuma
Konya'da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 8 Mayıs Cuma
Konya'da yanan ev kullanılamaz hale geldi
Konya'da yanan ev kullanılamaz hale geldi