Selçuklu'da okullar terleyecek

Turnuva geleneksel hale geldi

Selçuklu Belediyesi ve Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen Selçuklu Belediyesi Ortaokullararası Futbol Turnuvası, 2026 yılında yeniden futbol heyecanına sahne olacak. Geçtiğimiz yıllarda yoğun ilgi gören ve öğrencilerin sportif gelişimlerine önemli katkılar sağlayan organizasyon için başvurular başladı. Selçuklu Belediyesi’nin çocukları sporla buluşturmak, dostluk ve kardeşlik duygularını pekiştirmek amacıyla geleneksel hale getirdiği turnuva, bu yıl da Selçuklu Belediyesi Sentetik Çim Sahada gerçekleştirilecek.

FIFA standartlarına uygun sahalar

FIFA standartlarına uygun sahada düzenlenecek olan organizasyonda ortaokul öğrencileri hem yeteneklerini sergileme hem de centilmence mücadele etme fırsatı bulacak. 1-15 Haziran tarihleri arasında oynanacak müsabakalarda Selçuklu ilçesindeki ortaokullar mücadele edecek. Grup müsabakaları ve eleme sistemiyle devam edecek turnuvada öğrenciler kıyasıya rekabet ederken fair play ruhu ön planda olacak. Turnuvaya katılım sağlayacak okulların ulaşımı da Selçuklu Belediyesi tarafından sağlanacak. Müsabakalara katılacak öğrenciler servislerle okullarından alınarak maçların oynanacağı tesise ulaştırılacak ve müsabakaların ardından tekrar okullarına bırakılacak.

Dereceye giren okullara para ödülü

Turnuvayı şampiyon olarak tamamlayan okula 25 bin TL, ikinci olan okula 20 bin TL, üçüncülüğü elde eden okula 15 bin TL ve turnuvayı dördüncü sırada tamamlayan okula ise 10 bin TL para ödülü verilecek. Böylece öğrenciler hem sportif rekabetin heyecanını yaşayacak hem de okullarına önemli bir başarı kazandırma fırsatı elde edecek. Turnuvaya katılmak isteyen okullar, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gönderilen katılım formunu doldurarak [email protected] adresine başvuruda bulunabilecek. Organizasyon hakkında detaylı bilgiye ise www.selcuklubelediyespor.com adresinden veya 0332 248 00 43 numaralı telefondan ulaşılabilecek.