Selçuklu Belediyesporlu Gündoğdu, Bosna'da şampiyon oldu
Bosna Hersek'in Sarajevo şehrinde düzenlenen WTT Youth Contender Turnuvasında, Selçuklu Belediyesporlu Kuzey Gündoğdu, karışık takımlar kategorisinde şampiyon olurken, U15 tek erkekler kategorisinde de üçüncülük elde etti.
Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, “Bosna Hersek’in Sarajevo şehrinde düzenlenen WTT Youth Contender turnuvasında, Selçuklu Belediyespor Kulübü Masa Tenisi Takımı milli sporcumuz Kuzey Gündoğdu önemli başarılara imza attı. Karışık takımlar kategorisinde Şampiyon olarak altın madalyanın sahibi olan sporcumuz, U15 Tek Erkekler kategorisinde ise 3.’lük elde ederek kürsüde yer aldı. Uluslararası arenada bizleri gururlandıran sporcumuzu ve emeği geçen antrenörlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz” ifadelerine yer verildi.