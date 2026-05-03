Konyaspor'un Güney Koreli ismi mutlu!

Tümosan Konyaspor’un Güney Koreli futbolcusu Jin Ho Jo, Süper Lig ve Konyaspor kariyerindeki ilk golünü Rizespor’a attı. Maç sonunda açıklamalar yapan genç isim, “Takımımız adına son haftalarda çok iyi işler başardığımızı ve çıkarttığımızı söyleyebilirim. İlk golümü attığım için çok mutluyum ama biraz da şans da yanımda diyebilirim, golüm için. Rize’de puan kazanamadığımız için üzgünüz. Hocamız şans verene kadar uzun süredir oynamamıştım ama bu maçta bana gelen şansı iyi değerlendirdim. Bu şansı almak için sıkı bir şekilde çalıştım ve çalışmaya devam edeceğim. Takımımızla beraber sıkı çalışmaya devam edip, güçlü bir oyunla önümüzdeki hafta maçına odaklanacağız” ifadelerine yer verdi.