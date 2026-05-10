Şehit anneleri, Anneler Günü'nü evlatlarının kabrinde geçirdi

Ziyaret sırasında duygulanan anneler, zaman zaman gözyaşlarını tutamadı.

Şehit Uzman Çavuş Nuh Kürşat Temizyürek'in annesi Ayşe Temizyürek, AA muhabirine, 2016'da şehit olan oğlunun görev yaptığı sırada dağ başında olsa bile Anneler Günü'nü kutladığını söyledi.

Şehit oğlunun kabrini her Anneler Günü'nde ziyaret ettiğini belirten Temizyürek, "Oğlum arkadaşına şehit olurken tembih etmiş, 'Her bayramda, özel günlerde ailemi, ben arar gibi ara' demiş. Arkadaşı arayıp Kürşat'ın sorduğu gibi 'Anneciğim, babacığım nasılsın, kardeşlerim nasıl, Anneler Günü'nüz kutlu olsun' der. Arkadaşının sesini duyduğum zaman aynı Kürşatımı duymuş gibi hissediyorum. Ben de ona 'Yavrum, oğlum' diye sesleniyorum." diye konuştu.

Şehit Piyade Sözleşmeli Er İsmet Eraslan'ın annesi Özlem Eraslan da Anneler Günü'nün hüzünlü geçtiğini söyledi.

Oğlunun 2023'te şehit olduğunu ifade eden Eraslan, "O bana gelecekti bir çiçekle ama ben ona geldim. Yapacak bir şey yok, vatan sağ olsun." dedi.

Eraslan, her Anneler Günü'nde oğlunun mezarını ziyaret ettiğini vurgulayarak, "Geliyorum buraya dertleşiyorum oğlumla. O beni dinliyor, anlıyor, biliyor, görüyor. Oğlum Rabbimizin bize bir emanetiydi. Bize verdiği emanetini bizden şehit mertebesi vererek aldı. Bütün annelerin Anneler Günü'nü kutluyorum." ifadelerini kullandı.