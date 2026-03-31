Şampiyonluk serisinde ikinci randevu

Fenerbahçe Opet ile Galatasaray Çağdaş Faktoring, yarın final serisinde ikinci maça çıkacak. Mücadele saat 19.30'da başlayacak. İlk maçı kazanan Fenerbahçe seriyi 2-0'a çıkarmak isterken, Galatasaray ise seriyi eşitlemeyi hedefliyor

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Opet ile Galatasaray Çağdaş Faktoring, yarın play-off final serisi ikinci maçında karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı serinin ikinci maçı, saat 19.30'da başlayacak.

SERİDE ilk karşılaşmayı 85-70 kazanan sarı-lacivertliler, yarınki maçtan da galibiyetle ayrılarak şampiyonluğa bir adım daha yaklaşmak istiyor. Sarı-kırmızılı ekip ise mücadeleyi kazanarak seride durumu eşitlemeyi hedefliyor. Final serisinde 3 galibiyete ulaşan takım, 2025-2026 sezonu şampiyonu olacak. Seride üçüncü karşılaşma, 4 Nisan'da Galatasaray'ın ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak.

