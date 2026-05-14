Şampiyonlar Ligi'nde ilk kupa gelecek mi?

CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi yarı finalinde sahaya çıkacak Ziraat Bankkart Voleybol Takımı, tarihinde ilk kez finale yükselmek, sonrasındaysa kupayı kaldıran ilk Türk ekibi olmak istiyor. Avrupa voleybolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda 2025-26 sezonu şampiyonu, 16-17 Mayıs tarihlerinde İtalya'da düzenlenecek dörtlü final sonucu belli olacak. Torino kentindeki Inalpi Arena'nın ev sahipliği yapacağı organizasyona Ziraat Bankkart'ın yanı sıra son şampiyon Sir Sicoma Monini Perugia (İtalya), geçen yılın finalisti Aluron CMC Warta Zawiercie (Polonya) ve PGE Projekt Varşova (Polonya) katılacak.

Ziraat Bankkart ilklerin peşinde

CEV Şampiyonlar Ligi'nde 2024'ten sonra bir kez daha son 4 takım arasına giren Ziraat Bankkart, bu defa dörtlü final formatında mücadele edecek. 2024 CEV Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalist olan, geçen yıl ise CEV Kupası'nı kazanarak kulüp tarihinin Avrupa'daki ilk şampiyonluğunu elde eden başkent ekibi, çıtayı yükseltmeye çalışacak.

Polonyalı smaçör Tomasz Fornal ve Hollandalı pasör çaprazı Nimir Abdelaziz gibi dünyaca tanınan voleybolcuları kadrosunda barındıran Ziraat Bankkart, Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez finale yükselmek, sonrasındaysa kupayı kaldıran ilk Türk kulübü olmak istiyor. Ziraat Bankkart ayrıca 2025-26 sezonunda Şampiyonlar Kupası, Kupa Voley ve Efeler Ligi'nden sonra CEV Şampiyonlar Ligi kupasını da kaldırırsa aynı sezonda söz konusu 4 organizasyonda da şampiyonluğa ulaşan ilk Türk erkek takımı olacak. Halkbank, 2013-14 sezonunda bunu başarmaya çok yaklaşmıştı. Şampiyonlar Kupası, Kupa Voley ve Efeler Ligi'nde mutlu sona ulaşan Halkbank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde ise final oynamıştı. Öte yandan Vakıfbank'tan sonra Ziraat Bankkart da Şampiyonlar Ligi'ni kazanırsa Türk kulüpleri, aynı yıl hem kadınlar hem de erkeklerde Avrupa'nın en önemli kupasını elde edecek.

Türkiye'nin turnuvadaki en iyi derecesine Halkbank sahip

Bu yıl Türkiye, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi yarı finalinde 1978, 1980, 2012, 2014, 2023, 2024 ve 2025'ten sonra 8'inci kez temsil edilecek. Türk kulüplerinin organizasyon tarihindeki en iyi derecesini, 2014'te 2'ncilik elde eden Halkbank elinde tutuyor. Halkbank, 2014'te Ankara'da düzenlenen dörtlü finalin şampiyonluk maçında Rusya'nın Belogorie Belgorod takımına 3-1 yenilmişti. CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nde son 4'e giren Türk kulüpleri şunlar:

1978: Büyükdere Boronkay (4'üncü)

1980: Eczacıbaşı (3'üncü)

2012: Arkas (4'üncü)

2014: Halkbank (2'nci)

2023: Halkbank (yarı finalist)

2024: Ziraat Bankkart (yarı finalist)

2025: Halkbank (4'üncü)

2026: Ziraat Bankkart