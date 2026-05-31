Pedallar, haziran ayını dolu dolu geçirecek

Bisiklet Federasyornu, haziran ayında yapılacak şampiyonaları açıkladı. Pedallar, haziran ayında Türkiye ve Avrupa’daki organizasyonlarda madalya mücadelesi verecek. Yol, dağ, pist, gran fondo, downhill, enduro ve parabisiklet disiplinlerinde Avrupa ve Balkan Şampiyonaları, Dünya Kupaları, Türkiye Şampiyonaları ve Gran Fondo organizasyonları Türkiye Bisiklet Federasyonu haziran takviminde öne çıkıyor.

Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun Haziran 2026 takviminde, 8 farklı disiplinde Sakarya, Konya, Kocaeli/Gebze, Marmaris, Sivas, Trabzon, Eskişehir, Hatay, Erzurum, Bursa ve Siirt'te düzenlenecek organizasyonların yanı sıra Almanya, Polonya, Slovakya, Çekya, İtalya, Bosna Hersek ve Kosova'da gerçekleştirilecek uluslararası yarışlarda toplam 29 yarış, şampiyona ve milli takım kampı yer alıyor.

Türkiye Bisiklet Federasyonu, Haziran 2026 faaliyet programı kapsamında yol, dağ, pist, gran fondo, downhill, enduro ve parabisiklet disiplinlerinde düzenlenecek ulusal ve uluslararası organizasyonlarla bisiklet sezonunun temposunu yükseltiyor. Haziran ayı boyunca Türkiye’nin farklı şehirlerinde gerçekleştirilecek yarışların yanı sıra Almanya, Polonya, Slovakya, Çekya, İtalya, Bosna Hersek ve Kosova’da düzenlenecek uluslararası organizasyonlarda milli sporcularımız ay-yıldızlı forma ile mücadele edecek.

Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü ile başlayan ay boyunca Türkiye Bisiklet Federasyonu, yarışlar, şampiyonalar ve eğitim faaliyetleriyle bisiklet kültürünün yaygınlaşmasına katkı sağlamayı hedefliyor. Haziran ayı takviminde Avrupa Şampiyonası, Balkan Şampiyonası, Dünya Kupası yarışları, Türkiye Şampiyonaları, Gran Fondo organizasyonları ve milli takım kampları öne çıkıyor. Sakarya, Konya, Gebze, Marmaris, Sivas, Bursa ve Siirt gibi şehirler önemli organizasyonlara ev sahipliği yaparken; Türk sporcular Avrupa’daki prestijli yarışlarda da pedal çevirecek. Haziran ayında gerçekleştirilecek milli takım hazırlık kampları da genç sporcuların uluslararası yarışlara hazırlanmasında önemli rol oynayacak. Sakarya, Trabzon ve Konya’da düzenlenecek kamp organizasyonlarıyla birlikte federasyon, altyapıdan elit seviyeye kadar sporcuların performans gelişimini desteklemeyi sürdürüyor.

Dağ Bisikleti disiplini haziran ayına damga vuracak

Haziran ayında dağ bisikleti disiplini, Avrupa Şampiyonası, Dünya Kupası, Balkan Şampiyonası ve Türkiye Şampiyonası etaplarıyla federasyon takviminin en yoğun branşlarından biri olacak. Kocaeli/Gebze, Eskişehir, Hatay ve Erzurum’da gerçekleştirilecek yarışlarla birlikte Türkiye’nin farklı bölgelerinde MTB heyecanı yaşanacak. 7 Haziran’da Sakarya’da düzenlenecek Eliminatör Avrupa Şampiyonası ve 14 Haziran’daki Eliminatör Dünya Kupası yarışları, dünyanın önemli MTB sporcularını Türkiye’de buluşturacak. Türkiye, son yıllarda MTB Eliminatör branşında düzenlediği organizasyonlarla uluslararası bisiklet takviminde dikkat çeken ülkeler arasında yer alıyor.

Milli sporcularımız ayrıca Bosna Hersek’te gerçekleştirilecek Balkan Dağ Bisikleti Şampiyonası’nda ay-yıldızlı forma ile mücadele edecek. Kocaeli/Gebze’de düzenlenecek Puanlı Türkiye Şampiyonası 3. Etap yarışları ile Gebze MTB Cup organizasyonu ise elit ve altyapı kategorilerindeki sporcular için sezonun önemli puan yarışları arasında yer alıyor. Bölgesel etap yarışlarıyla birlikte genç sporcuların gelişimine katkı sağlanması hedeflenirken, milli takım hazırlık kampı da Sakarya’da gerçekleştirilecek.

L’Étape Marmaris ile Tour de France ruhu Türkiye’de

Tour de France’ın amatör serisi olan L’Étape by Tour de France, 7 Haziran’da Marmaris’te gerçekleştirilecek. Uluslararası bisiklet tutkunlarını bir araya getirecek organizasyon; Marmaris’in doğal güzellikleri, tırmanış etapları ve spor turizmi potansiyeliyle öne çıkıyor.

Parabisiklet Milli Takımı Avrupa’da yarışacak

12–14 Haziran tarihlerinde İtalya’nın Maniago kentinde düzenlenecek Avrupa Yol Parabisiklet yarışlarında milli sporcularımız ay-yıldızlı forma ile mücadele edecek. Organizasyon, parabisiklet branşında Avrupa seviyesindeki önemli yarışlar arasında yer alıyor.

Balkan şampiyonalarında Ay-Yıldızlı mücadele

Milli sporcularımız Balkan Yol Şampiyonası’nın yanı sıra Bosna Hersek’te gerçekleştirilecek Balkan Dağ Bisikleti Şampiyonası’nda da Türkiye’yi temsil edecek. Şampiyonalar, genç ve elit sporcular için önemli bir uluslararası tecrübe fırsatı sunuyor.

Yeşilay Türkiye Yol Şampiyonası Siirt’te düzenlenecek

26–29 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek Yeşilay Türkiye Yol Şampiyonası, sezonun en önemli yol bisikleti organizasyonları arasında yer alıyor. Türkiye şampiyonları zamana karşı ve yol yarışlarında belli olacak. Şampiyona kapsamında Siirt’te antrenör gelişim semineri de düzenlenecek. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde bisiklet kültürünün gelişimine katkı sağlamayı hedefleyen organizasyon, bölgedeki genç sporcuların ve antrenörlerin gelişimi açısından da önem taşıyor.

Konya bisikletin merkezi olmayı sürdürüyor

Konya Olimpik Velodromu’nda düzenlenecek Pist Bisikleti Türkiye Şampiyonası, Türkiye’nin en hızlı pist sporcularını bir araya getirecek. Şampiyona aynı zamanda milli takım seçmeleri açısından da önem taşıyor. 28 Haziran’da düzenlenecek Konya Gran Fondo ise amatör bisiklet sporcularını uzun ve kısa parkur seçeneklerinde buluşturacak. Son yıllarda önemli bisiklet yatırımlarıyla dikkat çeken Konya, organizasyonlarla birlikte spor turizmi vizyonunu güçlendirmeyi sürdürüyor.

Bursa’da adrenalin dolu Urban Downhill Yarışı

Bursa’da gerçekleştirilecek Urban Downhill Merdiven Yarışı, şehir içinde yüksek hız ve teknik inişlerin ön plana çıktığı ekstrem bisiklet organizasyonları arasında yer alıyor. Organizasyon özellikle genç sporcular ve aksiyon sporları takipçileri tarafından ilgi görüyor.