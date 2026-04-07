OMÜ'den uzay hamlesi

Bu kapsamda, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) yetkilileri üniversitede ağırlanarak stratejik projeler ve geleceğin teknolojilerine yönelik iş birliği fırsatları değerlendirildi. OMÜ Rektörlüğünde düzenlenen toplantıya; Rektör Prof. Dr. Fatma Aydın, TUA Başkan Yardımcısı Fatih Dulkan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çetin Kurnaz, Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sevim Alışır, Kenevir Araştırmaları Enstitüsü'nden Prof. Dr. Bülent Çağlar ve TUA heyeti katıldı.

Toplantıda, "Mantar Miselyumu ile Hazırlanmış Kompozit Malzemelerin Üretimi ve Ar-Ge Çalışmaları" gibi sürdürülebilir ve inovatif projelerin uzay sanayii ve ileri teknoloji alanlarındaki uygulama potansiyelleri detaylı şekilde ele alındı.

“Akademik birikimimizi yerli ve milli projelerle taçlandıracağız”

OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, akademik birikimi yerli ve milli projelerle taçlandırma yönündeki adımların hem üniversite hem de ülke için hayırlı olmasını temenni ederek, Türkiye Uzay Ajansı yetkililerine nazik ziyaretleri ve paylaşımları için teşekkür etti.

Toplantı, gerçekleştirilen fikir alışverişinin ardından çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.