Nikah memuruna şaka yapmak istediler, asıl şakayı memur yaptı

Olay, ilçede düzenlenen bir nikah töreninde meydana geldi. Nikah memurunun şahitlere usul gereği sorduğu "Şahit misiniz?" sorusuna şahitlerden birisi, "Ben bunları tanımıyorum, yoldan çevirdiler" diyerek espri yapmak istedi.

Defteri kapatıp masadan kalktı



Şahidin cevabı üzerine nikah memuru, nikah defterini kapatarak salonu terk ediyormuş gibi yaptı. Şakanın ciddiye alındığını düşünen genç çift ve şahitler, o anlarda büyük panik ve pişmanlık yaşadı. Salonun bir anda sessizliğe büründüğü olayda, davetlilerin de tedirgin olduğu görüldü.

Geri dönerek şakaya karşılık verdi



Bir süre sonra salona geri dönen nikah memuru, yaptığı hareketin aslında bir karşı şaka olduğunu ifade etti. Korku dolu anların ardından gerçeğin anlaşılmasıyla birlikte salonda kahkahalar yükseldi. Nikah memuru, kendisine yapılan şakaya verdiği bu yanıtla törene renk katarken, genç çiftin nikah işlemleri tamamlandı.