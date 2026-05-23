NATO-Sırbistan 2026 Tatbikatı tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), NATO-Sırbistan 2026 Tatbikatı'nın başarıyla tamamlandığını bildirdi.

Anadolu Ajansı
MSB'nin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

“66'ncı Mekanize Piyade Tugayımızın katılımıyla icra edilen NATO-Sırbistan 2026 Tatbikatı başarıyla tamamlandı. Tatbikat süresince müttefik unsurlarla birlikte devriye, koordinasyon ve müşterek harekat kabiliyetine yönelik faaliyetler icra edildi. Birlikte çalışabilirlik, hazırlık seviyesi ve ortak güvenlik anlayışı sahaya güçlü şekilde yansıtıldı.”

Paylaşımda, tatbikattan görüntülere de yer verildi.

 

