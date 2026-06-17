MHP'li Kalaycı'dan esnaflara deste çağrısı

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, TBMM Genel Kurulunda bazı kanunlarda değişiklik yapan Kanun Teklifi görüşmelerinde gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Hububat desteğinde yapılacak artışın çiftçinin maliyet artışını karşılamalıdır diyen Kalaycı, “Cumhurbaşkanımız hububata verilen temel destek ve planlama desteği tutarının, girdi maliyetlerinde oluşan aşırı artışlar göz önüne alınarak artırılacağını, TMO’nun ürün teslimine müteakip 21. günden itibaren ürün bedeli ödemelerine başlayacağını açıklamıştır. Milliyetçi Hareket Partisi olarak hububat desteğinde yapılacak artışın maliyet artışını karşılayacak düzeyde belirlenmesi ve çiftçilerimizin acil ödemesi gereken borçları dikkate alınarak ürün bedellerinin belirli bir kısmının ürün teslimatı anında ödenmesi görüşündeyiz.”dedi.

Kalaycı, taksici esnaf için üç yıllık süre kısıtlaması yapılmaması gerektiğini ifade ederek, Taksici esnaf için üç yıllık süre kısıtlaması yapılmamalı, kazanç tespit oranının indirilebilmesine ilişkin Cumhurbaşkanına verilen yetkinin, taksi ile yolcu taşımacılığı yapanları da kapsaması, ayrıca KDV’nin de aynı oranda uygulanması uygun olacaktır. Kanun teklifi ile mevcut taksi, dolmuş, minibüs ve umum servis araçlarına ait ticari plakaların elden çıkarmalarından doğan kazançlar gelir vergisinden ve bu kapsama giren ticari plakaların satış ve teslimleri KDV’den istisna edilmektedir. Bundan sonra edinilecek ticari plakaların elden çıkarılması ise genel hükümler çerçevesinde vergilendirilecektir.”şeklinde konuştu.

ESNAFA DESTEK ÇAĞRISI

Konuşmasında yolcu ve yük taşımacılığı yapan esnafın, aracını ÖTV’siz yenileyebilmesi gerektiğini vurgulayan Kalaycı, “Geçimini tek bir araçla sağlayan taksi, dolmuş, minibüs, midibüs, otobüs, çekici ve kamyonla taşımacılık yapan esnafımıza aracını aynı cins yerli araçla en az 10 yıl süreyle ticari faaliyetlerde kullanmak üzere ÖTV’siz yenileyebilmesi imkanı verilmesi uygun olacaktır.

25 yaş ve üstü taşıtlarını geri dönüşüme veren kişilerin yeni yerli taşıtlarını ÖTV’siz alabilmelerine imkan sağlanması görüşündeyiz. Cumhurbaşkanı kararı ile kamu alacaklarının tecilinde teminatsız tecil tutarı 10 milyon liraya yükseltilmiştir.

Genel Tebliğ ile de cari tecil faiz oranı olan yüzde 39 yerine yüzde 29 faiz uygulanması suretiyle borçların yapılandırılmasına yönelik düzenleme yapılmıştır. Olumlu bir gelişme olmakla birlikte esnafımız özellikle gecikme zammı nedeniyle borçlarının yüksek rakamlara yükselmesinden dert yanmaktadır. Bu itibarla gecikme zammı oranına da kolaylık getirilmesi yönünde bir düzenleme yapılması uygun olacaktır.”dedi.

REKABET GÜCÜ ARTIRILMALI

Esnaflara verilen desteğin artırılması gerektiğini ifade eden Kalaycı, “MHP olarak esnafımızı, Türk kültüründe önemli bir yer tutan “Ahilik” geleneğinin devam ettirilmesi suretiyle vatandaşlarımız arasındaki dayanışma ve kaynaşmanın, birliğin, dirlik ve düzenin teminatı olarak görüyoruz. Esnafı korumak ve rekabet gücünü artırmak için perakende sektörüne yönelik düzenleme ivedilikle yapılmalıdır. Hal kanunu da yeniden düzenlenmelidir. Ayrıca e-ticaret firmalarının esnafımızdan çok yüksek oranda komisyon almaları önlenmeli ve banka kredi kartı POS komisyon oranları düşürülmelidir.”ifadelerini kullandı.

POLİSLERİN ÖZLÜK HAKLARI İYİLEŞTİRİLMELİ

Emniyet teşkilatında bir üst rütbeye terfide yaşanan tıkanıklığın acılaşacağını belirten Kalaycı, “Kanun teklifi ile Emniyet Teşkilat Kanununda her amir rütbesi için belirlenen on bindelik oranlarda değişiklik yapılmaktadır.

Türk Polis Teşkilatının ağır ve yıpratıcı çalışma koşulları göz önüne alındığında, çalışma ve izin süreleri ile emniyet hizmetleri tazminatı ve fazla mesai ücretlerinin mutlaka yeniden düzenlenmesi ve gerekli iyileştirilmelerin hızla yapılması görüşündeyiz. Gerek çalışırken gerekse emekli olduktan sonra polisimizin ele güne muhtaç olmadan, huzurlu, itibarlı, güvenli ve insanca bir hayat sürdürebilmelerini sağlamalıyız.”dedi.