MEPAŞ, genç mühendis adaylarıyla buluştu

Program kapsamında Konya Teknik Üniversitesi, KTO Karatay Üniversitesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi ziyaret edilerek öğrencilerle buluşmalar gerçekleştirildi. Etkinliklerde MEPAŞ’ın faaliyet alanları, enerji sektöründeki dönüşüm süreci, kariyer fırsatları ve sektörel deneyimler öğrencilere aktarıldı. Aynı zamanda genç mühendis adaylarının beklenti ve görüşleri dinlenerek karşılıklı etkileşim ortamı oluşturuldu.

NextGen Aday Mühendis Programı ile gençlerin mesleki gelişimlerine katkı sağlanması, enerji sektörüne yönelik farkındalıklarının artırılması ve yeni nesil mühendislerin sektöre kazandırılması hedefleniyor. Program, öğrencilerin teorik bilgilerini sektör deneyimiyle buluştururken aynı zamanda kariyer planlamalarına da rehberlik etmeyi amaçlıyor.

İnsan kaynağını en değerli yatırım alanlarından biri olarak gören MEPAŞ, üniversite iş birliklerini desteklemeye ve genç yeteneklerin gelişimine katkı sunmaya devam ediyor. Geleceğin mühendislerini bugünden destekleyen MEPAŞ, yenilikçi ve sürdürülebilir bir enerji geleceği için genç nesillerle güçlü bağlar kurmayı sürdürüyor.

