Kurbanda bilenmeyen bıçaklar tehlike saçıyor

Konyalı vatandaşlar her Kurban Bayramı olduğu gibi bu bayram da bıçaklarını bilemek için ustaların yolunu tuttu. Bıçak bileyen ustalar, kör bıçağın çok tehlikeli olduğuna değinerek, keskin bıçağın ise daha güvenli olduğunu vurguladı. Konya'nın tarih Bedesten Çarşısında bıçak bileme yapan esnaflar vatandaşlara bayramda mutlaka kullanacakları bıçakların bakımını ve bileme işlemini yaptırmaları gerektiğini ifade etti.

Tarihi çarşıda bıçak bileme işi yapan esnaflar, bayram zamanı yoğun mesai yaptıklarını belirtti.

Esnaflar, Bayramdan önce ve bayram günleri de yoğun mesaide olduklarını belirterek, bu işlerin bayram öncesi yapılması gerektiği tavsiyesinde bulundu. Bayram zamanı sabah 8’den itibaren iş başında olduklarını belirten esnaflar, gece saat 2 veya 3’lere kadar mesai yaptıklarını söyledi. Bayram zamanı çoğu müşteriye ertesi güne sıra verdiklerini belirten esnaflar, bıçak bile fiyatlarının da uygun olduğuna dikkat çekerek, fiyattan önce inan sağlığının daha önemli olduğunu vurguladı.

