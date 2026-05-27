  • Haberler
  • Konya
  • Kaçak et çekimi yapılan yerler tehlike saçıyor

Kaçak et çekimi yapılan yerler tehlike saçıyor

Konya'da Kurban Bayramında sağlıklı olmayan mekanlarda kaçak et çekimi yapılan yerlere karşı önemler artırılıyor.

Kaçak et çekimi yapılan yerler tehlike saçıyor
Ümmü Gülsüm DündarEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
komütbayram
komütbayram
komütbayram
komütbayram

Haberin Özeti

  • Konya'da Kurban Bayramı'nda sağlıksız koşullarda artan kaçak et çekimine karşı yetkililer denetimleri sıkılaştırıyor.
  • Halk sağlığı için her ilçede özel ekipler oluşturularak, bayram süresince kasaplar dışında et çekimine kesinlikle izin verilmeyecek.
  • Halk sağlığına büyük risk oluşturan seyyar et çekimlerine karşı yasal işlem uygulanacak; vatandaşların bu tür yerlerden uzak durması önemle vurgulandı.

Konya’da bayram dolayısıyla sağlıklı olmayan yerlerde kaçak et çekimleri artıyor.  Ancak yetkililer tarafından yapılan denetimlerde hijyenik olmayan yerlerde et çekimine geçit verilmiyor. Halk sağlığının korunması amacıyla Konya'da her ilçede özel denetim ekipleri oluşturularak bayram süresince kasaplar haricinde et çekimine izin verilmeyecek. Kasap esnafı ise bayramın ilk günüden itibaren vatandaşın hizmetinde olacak. 

Kaçak et çekimi yapılan yerler tehlike saçıyor

Konya'da bayramlarda yapılan asırlık gelenek devam ediyor
Bu Habere de Bak
Konya’da bayramlarda yapılan asırlık gelenek devam ediyor

Yetkililer, mahalle aralarında, sokak ortalarında kurulan seyyar et çekimi makinelerinin halk sağlığı açısından büyük riskler taşıdığını belirtiyor. Ekipler yaptıklarını denetimlerle bayram boyunca kaçak çekimine müsaade etmeyecek. Yetkiler, bayramda kaçak et çekimi yapanlara karşı gerekli yasal işlemlerin titizlikle uygulanacağını duyurdu. Yetkililer vatandaşlara uyarıda bulunarak, halk sağlığı açısından bu tür yerlerden uzak durulması gerektiğini vurguladı. 
 

Ümmü Gülsüm Dündar

Bakmadan Geçme

İçişleri Bakanı, Konya'da Konuk'un acısını paylaştı
İçişleri Bakanı, Konya’da Konuk'un acısını paylaştı
Konya'da bugün kimler vefat etti? 26 Mayıs Salı günü
Konya’da bugün kimler vefat etti? 26 Mayıs Salı günü
Konya'da kaza: Çarpışmanın şiddetiyle devrildi
Konya'da kaza: Çarpışmanın şiddetiyle devrildi
Konya'da bayram arifesinde şehitler unutulmadı
Konya’da bayram arifesinde şehitler unutulmadı
Konya'daki pazarda gören dönüp bir daha baktı
Konya’daki pazarda gören dönüp bir daha baktı
Konya'da iş İnsanın 14 yıllık koku tutkusu
Konya’da iş İnsanın 14 yıllık koku tutkusu