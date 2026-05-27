Kaçak et çekimi yapılan yerler tehlike saçıyor

Konya’da bayram dolayısıyla sağlıklı olmayan yerlerde kaçak et çekimleri artıyor. Ancak yetkililer tarafından yapılan denetimlerde hijyenik olmayan yerlerde et çekimine geçit verilmiyor. Halk sağlığının korunması amacıyla Konya'da her ilçede özel denetim ekipleri oluşturularak bayram süresince kasaplar haricinde et çekimine izin verilmeyecek. Kasap esnafı ise bayramın ilk günüden itibaren vatandaşın hizmetinde olacak.

Yetkililer, mahalle aralarında, sokak ortalarında kurulan seyyar et çekimi makinelerinin halk sağlığı açısından büyük riskler taşıdığını belirtiyor. Ekipler yaptıklarını denetimlerle bayram boyunca kaçak çekimine müsaade etmeyecek. Yetkiler, bayramda kaçak et çekimi yapanlara karşı gerekli yasal işlemlerin titizlikle uygulanacağını duyurdu. Yetkililer vatandaşlara uyarıda bulunarak, halk sağlığı açısından bu tür yerlerden uzak durulması gerektiğini vurguladı.

