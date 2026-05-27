  Konya'da bayramlarda yapılan asırlık gelenek devam ediyor

Konya'da bayramlar yüzyıllardır süregelen gelenekler daha bir güzelleşiyor. Konya'nın Hadim ilçesine bağlı Dedemli Mahallesinde asırlardır süren bayram damı geleneği asırladır yaşatılmaya devam ediyor.

Şerife KayaEditör
Haberin Özeti

  • Konya'nın Hadim ilçesine bağlı Dedemli Mahallesi'nde, asırlardır süren "bayram damı" geleneği bayram günlerinde yaşatılmaya devam ediyor.
  • Ramazan ve Kurban Bayramları'nda mahalle sakinleri, evlerinde hazırladıkları kahvaltıları damlara taşıyarak büyük sofralarda bayramlaşıyor.
  • Bu köklü gelenek, yüzyıllar önce uzak yollardan gelen misafirlerin damlardan görülerek sofralara davet edilmesi amacıyla başlatılmıştır.

Konya’da bayram günleri ayrı bir güzellikte yaşanıyor. Gelenek ve göreneğin asırlardır yaşatıldığı Konya’da bazı yörelerde farklı bayram adetleri uygulanıyor. Hadim ilçesine bağlı Dedemli Mahallesinde Ramazan ve Kurban Bayramları evlerin damlarında kutlanıyor. Dedemli’da vatandaşlar evlerinde hazırladığı kahvaltıları sinilerle damlara çıkararak büyük kahvaltı sofraları kuruyor. 

Dedemli’ki bayramlar asırladır evlerin damlarında bayramlaşma ile başlıyor. Dedemli Mahallesi ilçe merkezine 25 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Mahallenin yaklaşık 700 nüfusu bulunuyor. Mahalle Büyükşehir yasasından önce kasaba statüsündeydi. Bu köklü gelenek Dedemli de yüzyıllardır yapılmaya devam ediyor. Bu geleneğin çok önceleri uzak yollardan gelen yolcuların mahalleden aç ayrılmamaları için başlatıldığı ifade ediliyor. 

Bu gelenekle uzak yollardan gelen misafirler damlardan rahatlıkla görülerek sofralara davet edildiği belirtiliyor. Anadolu irfanını yansıtan bu gelenek gelecek nesillere aktarılmaya devam ediyor. 
 

Şerife Kaya

