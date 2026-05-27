Antalya'da parkta yaşanan olay tepki çekti
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde yaşları 12 ile 15 arasında olan yaklaşık 10 çocuk, bir parkta yabancı uyruklu çocuğu tekme ve yumruklarla darbetti.
Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesi'ndeki Mursi Park'ta yaklaşık 3 gün önce meydana geldiği belirtilen olayda, aralarında yabancı uyruklu çocukların da bulunduğu öğrenilen yaşları 12-15 arasında değişen yaklaşık 10 kişilik grup, yine yabancı uyruklu olan çocuğa tekme ve yumruklarla saldırdı. Çevrede bulunan bazı çocuklar ise saldırıyı engellemek yerine cep telefonlarıyla kaydetti. Koşarak olay yerine gelen bir vatandaş, "Oğlum siz salak mısınız, bir kişiye 10 kişi vuruyorsunuz" diyerek kavgaya karışan çocukları uzaklaştırdı. Darbedilen çocuğun bir süre sonra olay yerinden ayrıldığı öğrenildi.