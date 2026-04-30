Kur'an kursu öğrenciler için hayır çarşısı kuruldu
Şükran Ana Kur'an Kursu'nun katkılarıyla hazırlanan, hafızlık sınıflarında eğitim gören öğrencilerin ihtiyaçlarında kullanılmak üzere Selçuklu Külliyesi Hz. Ebubekir Cami bahçesinde hayır çarşısı kuruldu.
Hayır çarşısı ve İkr'ar kafe'nin açılış duasına İlçe Müftümüz Selim Yazıcı, Şube Müdürleri İsmail Bulun ve Murat Demirhan, İkr'ar Kur'an Kursları Dernek Başkanı Ahmet Çakır, din görevlileri ve Kur'an kursu öğreticileri katıldı.
Yapılan açıklamada, “Kurulan hayır çarşısı kermeslerine katkıları sebebiyle başta Kur'an Kursu Öğreticilerimize, Cami görevlilerimize, hayırsever vatandaşlarımıza ve emeği geçenlere can-ı gönülden teşekkür eder, yapılan hayırların Cenab-ı Hakk katında kabul olmasını niyaz ederiz.”denildi.